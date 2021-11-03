"Россети" открыли в Калининградской области после реконструкции пять ключевых центров питания

Пять городских округов Калининградской области с населением более ста тысяч человек и десятками социальных объектов и промышленных предприятий обеспечены надежным электроснабжением благодаря комплексной модернизации пяти подстанций 110 кВ 110/15 кВ, которые стали цифровыми. Совокупная мощность подстанций "Ладушкин", "Славск", "Полесск", "Озерки" и "Багратионовск", питающих 120 населенных пунктов, выросла в полтора раза. Теперь они способны не только обеспечить энергией все существующие объекты муниципалитетов, но и создают большой резерв мощности для подключения будущих потребителей.

Нажатием символической кнопки обновленные подстанции запустили генеральный директор "Россети Северо-Запад", и. о. генерального директора «Россети Янтарь» Артем Пидник, губернатор Антон Алиханов, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин (слева направо). Фото: Архив дирекции по связям с общественностью "Россети Янтарь"

Старт дан

Запуск этих ключевых центров питания - большой и важный этап масштабной программы "Россети Янтарь" по реконструкции и развитию электросетей Калининградской области. Этот праздник с энергетиками разделили высокие гости, прибывшие на подстанцию "Ладушкин" для участия в торжественной церемонии запуска. После рапортов с мест в режиме видеосвязи о готовности оборудования к вводу в работу все пять обновленных подстанций были запущены нажатием символической кнопки.

- Эти центры питания обеспечивают надежное электроснабжение потребителей Калининградской области и возможность присоединения еще большего объема потребителей, то есть создают мультипликативный эффект: улучшение инвестиционного климата, создание новых рабочих мест. Кроме того, у бизнеса и производственного комплекса появятся новые возможности, увеличатся налоговые отчисления в региональный бюджет, - подчеркнул министр энергетики РФ Николай Шульгинов. - При модернизации подстанций были применены современные технические решения, мы это видели только что при осмотре. Современные трансформаторы, релейная защита, системы контроля, которые обеспечивают возможность дистанционного управления, - все это повышает надежность работы этого оборудования.

Министр особо отметил, что реконструкция подстанций велась без остановки их работы, без отключения потребителей. "Модернизировать действующие объекты - это тяжелый труд, но вы выполнили его достойно, поздравляю", - обратился он к калининградским энергетикам.

Более 90 процентов оборудования подстанций - российского производства Фото: Архив дирекции по связям с общественностью "Россети Янтарь"

В фокусе особого внимания

- Хочу поблагодарить Министерство энергетики РФ, компанию "Россети" за то внимание, которое уделяется в последние годы нашему региону. Это помогает обеспечивать его развитие, бесперебойное электроснабжение наших жителей, нашего бизнеса. Уверен, что это далеко не последний объект, дающий перспективу развития, который мы будем открывать в нашем регионе, - заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, при активном развитии экономики региона резиденты Особой экономической зоны, действующие и новые, нуждаются в новых энергетических мощностях, поэтому созданный резерв будет востребован уже в ближайшее время новыми предприятиями.

- Например, резидент ОЭЗ - группа компаний "Атлантис", которая запитана от подстанции "Ладушкин", сдает примерно по одному заводу в год, поэтому у нас точно есть ради кого резервировать эту мощность, - добавил губернатор.

- Калининградская область находится в фокусе особого внимания Группы "Россети". Это обусловлено как уникальным географическим положением территории и связанными с ним вопросами обеспечения энергобезопасности, так и ее высоким социально-экономическим потенциалом, - отметил генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин. - В реконструкцию пяти подстанций, которые введены сегодня, инвестировано 2,5 миллиарда рублей. Это важный вклад в обеспечение региона электроснабжением по самым высоким стандартам надежности в соответствии с потребностями потребителей в мощности.

- Наша задача - помогать развивать Калининградскую область, повышать ее инвестиционную привлекательность и туристический потенциал, - сказал генеральный директор "Россети Северо-Запад", и. о. генерального директора "Россети Янтарь" Артем Пидник. - Для этого создаем современную и надежную электросетевую инфраструктуру. Благодаря реконструкции пяти подстанций мы обеспечили 22 МВт резерва для новых подключений.

При модернизации подстанций были применены самые современные технические решения. Фото: Архив дирекции по связям с общественностью "Россети Янтарь"

Контроль онлайн

Эти пять подстанций были введены в эксплуатацию в 1960-1980-х годах, их оборудование морально и физически устарело, а мощностей не хватало для развития территорий. После реконструкции они изменились до неузнаваемости. Теперь это современные энергообъекты.

Более 90 процентов установленного на них современного силового и коммутационного оборудования - российского производства. Автоматизированные системы управления обрабатывают более 8700 сигналов. Информационный обмен переведен в "цифру" на основе протокола МЭК 61850. Установлены многофункциональные приборы измерений и учета, современная микропроцессорная релейная защита. Передовые технологические решения обеспечивают наблюдаемость и дистанционный контроль работы оборудования. Это снимает необходимость круглосуточного дежурства персонала, техническое состояние оборудования контролируется онлайн. Все подстанции автоматизированы, информация о параметрах их работы передается по цифровым каналам в Центр управления сетями "Россети Янтарь" и диспетчерский центр Балтийского РДУ.

Подробности

ПС "Ладушкин"

Ключевой источник питания для Ладушкинского округа, обеспечивает электроснабжение самого Ладушкина и 16 поселков, 52 социальных объектов, Ушаковской ВЭС.?Полная стоимость реконструкции - 677,87 миллиона рублей. В результате мощность увеличена с 20 до 32 МВА, создан резерв в 7 МВт для присоединения новых абонентов.

ПС "Багратионовск"

Подстанция питает Багратионовск и 22 ближайших поселка. Это более 50 социальных объектов, крупное фармацевтическое предприятие "Инфамед", Багратионовский мясокомбинат. После реконструкции мощность увеличилась с 20 до 32 МВА.?Обеспечено более 4 МВт резерва для присоединения новых абонентов. Реконструкция обошлась в 487,28 миллиона рублей.

ПС "Озерки"

Обеспечивает электроэнергией Гвардейский городской округ, в состав которого входят Гвардейск и девять поселков. В числе потребителей 16 социальных объектов и предприятий, в том числе Гвардейский мясокомбинат, завод "Техно-ленд". После реконструкции, стоимость которой составила 477,89 миллиона рублей, мощность подстанции увеличилась с 12,6 до 20 МВА.?Для подключения потребителей обеспечен резерв в объеме 3 МВт.

ПС "Славск"

От этой подстанции зависит электроснабжение города Славска и 18 поселков, 19 социально значимых объектов, нескольких крупных сельхозпредприятий. В результате реконструкции мощность центра питания увеличилась с 12,6 до 20 МВА, для подключения новых потребителей обеспечено 5 МВт резерва. Стоимость реконструкции - 293,58 миллиона рублей.

ПС "Полесск"

Подстанция обеспечивает электроэнергией город Полесск и 32 ближайших поселка. Бесперебойное питание получают 47 социальных объектов, предприятия пищевой промышленности, рыбоконсервный и мясоперерабатывающие заводы. На реконструкцию потрачено 555,1 миллиона рублей, в итоге мощность трансформаторов увеличилась с 20 до 32 МВА, обеспечено более 3 МВт резерва.

Комментарий

Николай Шульгинов, министр энергетики РФ:

- Реконструкция подстанций непосредственно скажется на энергобезопасности региона. Это надежность энергоснабжения потребителей, это возможности развития региона, потому что появляются резервные мощности. На этом не должна заканчиваться модернизация сетевого комплекса калининградской энергосистемы, надо продолжать модернизировать и другие объекты, и в этом наша задача, потому что это важный регион для России, и надежное энергообеспечение потребителей и предприятий экономики необходимо.

Кстати

Программа по реконструкции и развитию электросетей Калининградской области является самой масштабной в стране в разрезе одного субъекта по набору мероприятий и объему финансирования. Совокупный объем финансирования составляет более 22,17 миллиарда рублей. За пять лет построено и реконструировано около 1,5 тысячи километров линий электропередачи, возведено и комплексно реконструировано восемь подстанций 110/15 кВ (общая мощность - 346 МВА), в том числе с применением цифровых технологий.

Между тем

В 2021 году на программу ремонтных работ и технического обслуживания "Россети Янтарь" направили 329,6 миллиона рублей. Для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей Калининградской области специалисты компании провели ремонт 2457 километров линий электропередачи: заменили 273 километра провода на ЛЭП 0,4-110 кВ, 2311 опор ЛЭП, 2254 изолятора, отремонтировали 360 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Энергетики также расчистили более 317 гектаров трасс линий электропередачи.

В "Россети Янтарь" создан аварийный запас оборудования и материалов, обеспечена готовность 16 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,1 МВт. Для участия в ремонтных и аварийно-восстановительных работах было сформировано 88 бригад общей численностью 343 человека.

ЦИФРА

136 мВА составляет совокупная мощность пяти новых подстанций.