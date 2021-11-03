Русский музей представил выставку, посвященную Достоевскому

В фондах Русского музея много экспонатов, так или иначе связанных с Федором Достоевским. Накануне 200-летия писателя их собрали в масштабную выставку "Достоевский в изобразительном искусстве".

Экспозиция разместилась в залах Михайловского замка, и в этом есть определенная символичность. В свое время юный Достоевский учился в распологавшемся здесь Инженерном училище. В этих стенах начал пробовать себя в прозе, написал свои первые, не сохранившиеся драмы. И даже организовал литературный кружок.

- Мы не претендуем на философские обобщения или глубокое раскрытие личности Достоевского. Мы лишь показываем, как образ и художественное наследие писателя находили свое отражение в отечественном изобразительном искусстве, - говорит куратор выставки Микаел Давтян. - Кстати, значительная часть материала попала в музей 50 лет назад, во время празднования 150-летия Достоевского.

Экспозицию можно разделить на три части. Первая - портреты самого писателя. От знакомого всем по школьным учебникам офорта Виктора Боброва до современной живописи и графики. Ярко представлены скульптуры. Самая ранняя и самая трагичная - бюст работы Леопольда Бернштама 1881 года.

- Скульптор еще при жизни Федора Михайловича договорился с ним об изготовлении бюста, была даже назначена дата позирования. Но внезапная смерть писателя помешала этим планам. Бернштам снял посмертную маску писателя и сделал на ее основе бюст, - рассказывает Микаел Давтян.

Полная противоположность - триптих Михаила Махова в соседнем зале (1971 год). Панно, выполненные в технике объемной резьбы по дереву, выставляются впервые. Работа нервная, противоречивая и надрывная, со сплетениями куполов, церквей, человеческих тел и окон петербургских дворов-колодцев.

Вторая, весьма богатая часть выставки - иллюстрации к произведениям Достоевского. Наиболее знаменитые - рисунки Мстислава Добужинского к повести "Белые ночи", где главным действующим лицом становится сам город, ночной Петербург. Здесь же цикл иллюстраций Виталия Горяева к роману "Идиот" (за него он получил высшую, золотую медаль, Лейпцигской книжной ярмарки), эскиз обложки к "Преступлению и наказанию" Михаила Шемякина, рисунки к "Белым ночам" Ильи Глазунова и многое другое. К этому разделу относятся и самые поздние экспонаты - выполненные в 2020 году иллюстрации Михаила Бычкова к рассказу "Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже".

Третий раздел посвящен театральным постановкам по произведениям Достоевского. Здесь стоит обратить внимание на редко экспонируемые работы Александра Бенуа (эскизы костюмов к пьесе Нозьера по мотивам романа "Идиот") и Кузьмы Петрова-Водкина (эскизы декораций к спектаклю "Братья Карамазовы").

Выставка "Достоевский в изобразительном искусстве из собрания Русского музея" продлится до 15 ноября.