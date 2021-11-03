Сельхозпроизводители столкнулись с удорожанием овощехранилищ

С тех пор как ставка налога на добавленную стоимость на плоды и ягоды снизилась с 20 до 10 процентов, прошло два года. Промышленные садоводы планировали направить освободившиеся средства на строительство плодохранилищ - при условии, что государство поддержит эти проекты. Удалось ли оздоровить систему хранения плодов и ягод, какая еще поддержка требуется садоводам, корреспондент "Российской газеты" выясняла на примере Калининградской области.

Налоговая реформа позволила высвободить миллиарды рублей. Правда, не все деньги достались садоводам. Часть средств, и весьма значительная, осела у ретейлеров, часть - у потребителей, ведь НДС входит в стоимость товаров, продаваемых в магазине. Так или иначе, у владельцев плодовых и ягодных плантаций действительно появились дополнительные ресурсы, которые они смогли направить на закладку холодильников. В прошлом году, по оценке федерального Минсельхоза и Ассоциации садоводов России, мощности плодохранилищ увеличились в нашей стране на 20 процентов.

В этом году сельхозпроизводители запустили еще несколько крупных проектов. Однако их реализация затормозилась из-за удорожания стройматериалов и холодильного оборудования.

- Пару лет назад холодильник, вмещающий тысячу тонн плодов, стоил миллион евро, то есть около 60-70 миллионов рублей, - вспоминает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. - В этом году он стоит уже полтора миллиона евро, то есть 120-130 миллионов рублей. Растут и другие расходы садоводов - на оплату труда работников, покупку удобрений, ядов, шпалер, проволоки. Разумеется, в этих условиях сложно реализовать проекты в запланированные сроки. Мы много лет просим увеличить долю затрат на строительство плодохранилищ, возмещаемую из федерального бюджета. Она составляет 20 процентов, причем компенсации выплачиваются только после сдачи хранилища в эксплуатацию. Необходимо повысить планку до 60-70 процентов и предоставлять субсидии до, а не по итогам реализации проекта. Сейчас этот вопрос приобрел особую актуальность.

Промышленное садоводство в нашей стране развивается ускоренными темпами последние шесть лет. С одной стороны, помогло эмбарго, с другой - усовершенствование федеральных мер поддержки. Погектарная помощь аграриям, которые закладывают плодовые питомники и сады, в 2015-м увеличилась в несколько раз.

В прошлом году мощности плодохранилищ увеличились в нашей стране на 20 процентов

Вот наглядная яблочная арифметика. До реформы и эмбарго, по информации Ассоциации садоводов России, отечественные аграрии ежегодно выращивали около 600 тысяч тонн яблок. Из них половину составляли технические плоды, которые шли на сок или пюре. Всего же россияне каждый год съедают порядка 1,6 миллиона тонн этих фруктов. Масштабы импорта были огромны - порядка 1,3 миллиона тонн.

В прошлом году объем производства достиг 1,2 миллиона тонн, а доля товарных яблок увеличилась до 70 процентов. В текущем году объем урожая, по предварительным оценкам, достигнет 1,5 миллиона тонн. Импорт снижается - но не пропорционально урожаю. Ведь из-за дефицита хранилищ хорошие отечественные яблоки россияне едят только осенью, а зимой их вновь приходится завозить из-за границы. Качественные плоды, которые не нашли зимнего пристанища, идут за бесценок на переработку.

В СЗФО лидером по уровню развития промышленного садоводства является Калининградская область. Здесь активно поддерживать садоводов начали даже раньше, чем на федеральном уровне, в 2013 году. Местным аграриям предоставили региональные субсидии на закладку многолетних плодово-ягодных и ягодных насаждений. А также погектарную поддержку на уход за садами и ягодниками. Первые 20 гектаров промышленных садов в регионе заложили в 2013 году. А в начале 2021-го общая площадь многолетних насаждений превысила 1,3 тысячи гектаров.

До недавнего времени калининградские садоводы не испытывали дефицита холодильных мощностей. В эксклаве несколько лет существовали региональные субсидии на закладку холодильников. Как и федеральные, они позволяли аграриям компенсировать до 20 процентов затрат. Суммировав меры поддержки, несколько хозяйств построили крупные плодохранилища.

Впрочем, объемы производства плодов и ягод увеличиваются. Общий сбор по итогам прошлого года составил 2,7 тысячи тонн - в полтора раза больше, чем в позапрошлом году. Свободного места в холодильниках практически не осталось, тогда как закладка новых садов и ягодников продолжается.

- У нашего хозяйства есть хранилище на 500 тонн, - приводит конкретный пример фермер из Полесского района, участник сельскохозяйственного кооператива садоводов Роман Болсун. - В прошлом году мы собрали порядка 200 тонн яблок и несколько десятков тонн ягод, свободное место в холодильнике сдавали коллегам. В этом году урожаи растут - по яблокам прогноз плюс 10-20 процентов, по ягодам рост может быть стопроцентным. Мы заложили несколько десятков гектаров черной смородины, которая начала плодоносить. Скоро наступит момент, когда хранилище будет полностью заполнено продукцией нашего хозяйства и арендных мощностей не останется.

Снижение ставки налога на добавленную стоимость калининградским садоводам не сильно помогло. В регионе в основном работают некрупные фермерские хозяйства, которые применяют льготные режимы налогообложения и не платят НДС. Зато помогли новые региональные меры поддержки. Так, кооператив из Полесского района получил грант на строительство хранилища универсального типа. Оборудование позволит летом замораживать ягоды, а осенью, когда заморозка будет распродана, изменить температуру в холодильнике и хранить яблоки.

На реализацию проекта, помимо гранта, аграрии планируют взять целевой кредит в рамках областной программы "Восток". Предприниматели, реализующие проекты в восточных муниципалитетах Калининградской области, могут получить деньги по льготной однопроцентной ставке.

- Развитие плодово-ягодного садоводства - один из приоритетов аграрной политики региона, - подчеркивает министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова. - Производителей, которые занимаются этим направлением, становится все больше. Объединение небольших хозяйств в кооперативы позволяет выпускать широкий перечень плодово-ягодной продукции, обеспечивать ее сохранность и повышать ее товарные качества. Мы это видим на примере кооперации в нашей области.

Помимо дефицита холодильных мощностей, общая для большинства регионов страны проблема связана с закрытием границ и нехваткой иностранной рабочей силы. Речь идет о тысячах рабочих рук, востребованных всего один месяц в году.

Калининградские садоводы, помимо прочего, столкнулись со специфическими таможенными сложностями - из-за того, что регион является эксклавом и свободной таможенной зоной. Всем производителям области, торгующим с "большой Россией", приходится доказывать на границе, что их товар является товаром Евразийского экономического союза. Аграрии не исключение. На сбор документов для партии яблок уходит три недели. А так как хранить плоды негде, они начинают портиться.

- Оптовая цена за килограмм хороших товарных яблок в Калининградской области сейчас составляет 35 рублей. В других российских регионах их можно продать дороже. Пока существует дефицит хранилищ, очень важно упростить и ускорить все таможенные процедуры, чтобы продукция садоводства не оставалась запертой внутри узкого калининградского рынка, - подводит итог Роман Болсун.