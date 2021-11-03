Смольный объявил о частичном восстановлении домов-памятников

Программа реставрации объектов культурного наследия Санкт-Петербурга по программе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), о которой так много говорили, обрела наконец материальную основу для своей реализации. В бюджете будущего года заложено финансирование ремонта фасадов жилых домов, являющихся архитектурным достоянием.

Программа рассчитана на десять лет. За это время планируется привести в порядок 255 жилых домов. Сумма, предусмотренная на первые три года реализации программы, составляет 4,5 миллиарда рублей. В 2022 году финансирование уже точно составит 1,5 миллиарда рублей, а в последующие периоды возможно его увеличение. При этом деньги Фонда капитального ремонта жилого фонда на программу реставрации культурного наследия использованы не будут.

По словам председателя КГИОП Сергея Макарова, в 2022 году ремонтные работы будут начаты на 25 объектах. Все они расположены в центральных районах города.

Сергей Макаров предупредил, что вся незаконно установленная техника в процессе ремонта будет демонтирована. Равно как и проложенные без разрешения и согласования разнообразные инженерные сети. Кроме того, в домах вместо металлических дверей образца 90-х годов прошлого века будут установлены исторические аналоги, выполненные по документальным образцам. А белые рамы пластиковых окон закрашены в темный цвет.

- Сразу скажу, что к тем жильцам, кто будет сопротивляться окрашиванию оконных проемов, с чем уже пришлось столкнуться Фонду капитального ремонта, мы будем применять меры принуждения и обращаться в суд, - подчеркнул он.

В городе 1850 многоквартирных домов, имеющих охранный статус. За десять лет отремонтируют 255 из них

По словам чиновника, на данный момент проектная документация реставрации готова для 56 объектов. Этого хватит для проведения работ не только на 2022 год, но и на начало 2023-го. Сейчас документы находятся на госэкспертизе на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости.

Осталось определиться с подрядчиками, которые непосредственно будут выполнять технические работы. Их Смольный выберет в привычном режиме, на конкурсной основе, согласно 44-ФЗ. Но эта процедура начнется лишь после того, как депутаты примут бюджет во втором чтении.

Стоит отметить, что дома с более простой отделкой - гладким оштукатуренным фасадом и характерным для Петербурга известняковым цоколем, - но также относящиеся к категории культурного наследия, останутся в программе капитального ремонта. Их ремонт будет проводиться за счет денег Фонда капремонта.

Справка "РГ"

Сегодня Санкт-Петербург является самым богатым в стране городом по числу исторических и архитектурных памятников, в которых располагается жилой фонд. Из 22 165 многоквартирных жилых домов города 1850 - это дома - культурные памятники. Для сравнения: в Москве таких 324.

Мнение

Наталия Николаева, председатель ТСЖ Добролюбова, 19:

- Мы искренне рады тому, что наконец эта программа "255 фасадов от КГИОП" запускается.

Однако в Санкт-Петербурге 1 850 многоквартирных домов, имеющих охранный статус.

Что будет с оставшимися? Для жителей нашего дома по адресу Добролюбова, 19, этот вопрос очень актуален, поскольку он входит в это число. А вот капремонта его лицевого фасада не было вообще с момента постройки здания.

Критерии отбора в эту программу для нас так и остались загадкой. Повезло нашим соседям по проспекту: домам 3 и 21а. Хотя лицевой фасад последнего реставрировали лет шесть-семь назад. Также жилой дом по Введенской, 7, где жил художник Кустодиев, отремонтирован в 2021 году по программе Фонда капремонта. Желаем КГИОПу открытости в формировании подобных программ с участием всех заинтересованных сторон и градозащитников.

Еще один важный момент - финансирование работ. На мой взгляд, необходимо, чтобы и сами собственники жилья участвовали в финансировании подобных программ. Иначе у людей создается иллюзия, что чиновники в любом случае все отреставрируют и не нужно прилагать никаких усилий на сохранение своих домов. Один из печальных примеров - парадная дома на Ленина, 52, где располагается Музей-квартира Елизаровых. Ее отреставрировали по распоряжению властей, однако уже через пару лет следов ремонта не осталось.

Что касается более отдаленных перспектив, то, думаю, что в идеале город должен разработать программу с постепенным выходом из финансирования реставрации МКД. Она должна быть рассчитана на 20 лет минимум, начиная с десятипроцентного участия собственников с его поэтапным увеличением до 100 процентов. Именно Санкт-Петербург должен показать пример всей стране, как сохранить наше архитектурное наследие. Количество памятников обязывает.