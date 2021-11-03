Смольный объявил о частичном восстановлении домов-памятников

Программа рассчитана на десять лет. За это время планируется привести в порядок 255 жилых домов. Сумма, предусмотренная на первые три года реализации программы, составляет 4,5 миллиарда рублей. В 2022 году финансирование уже точно составит 1,5 миллиарда рублей, а в последующие периоды возможно его увеличение. При этом деньги Фонда капитального ремонта жилого фонда на программу реставрации культурного наследия использованы не будут.
По словам председателя КГИОП Сергея Макарова, в 2022 году ремонтные работы будут начаты на 25 объектах. Все они расположены в центральных районах города.
Сергей Макаров предупредил, что вся незаконно установленная техника в процессе ремонта будет демонтирована. Равно как и проложенные без разрешения и согласования разнообразные инженерные сети. Кроме того, в домах вместо металлических дверей образца 90-х годов прошлого века будут установлены исторические аналоги, выполненные по документальным образцам. А белые рамы пластиковых окон закрашены в темный цвет.
- Сразу скажу, что к тем жильцам, кто будет сопротивляться окрашиванию оконных проемов, с чем уже пришлось столкнуться Фонду капитального ремонта, мы будем применять меры принуждения и обращаться в суд, - подчеркнул он.
По словам чиновника, на данный момент проектная документация реставрации готова для 56 объектов. Этого хватит для проведения работ не только на 2022 год, но и на начало 2023-го. Сейчас документы находятся на госэкспертизе на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости.
Осталось определиться с подрядчиками, которые непосредственно будут выполнять технические работы. Их Смольный выберет в привычном режиме, на конкурсной основе, согласно 44-ФЗ. Но эта процедура начнется лишь после того, как депутаты примут бюджет во втором чтении.
Стоит отметить, что дома с более простой отделкой - гладким оштукатуренным фасадом и характерным для Петербурга известняковым цоколем, - но также относящиеся к категории культурного наследия, останутся в программе капитального ремонта. Их ремонт будет проводиться за счет денег Фонда капремонта.
Справка "РГ"
Сегодня Санкт-Петербург является самым богатым в стране городом по числу исторических и архитектурных памятников, в которых располагается жилой фонд. Из 22 165 многоквартирных жилых домов города 1850 - это дома - культурные памятники. Для сравнения: в Москве таких 324.
Наталия Николаева, председатель ТСЖ Добролюбова, 19:
- Мы искренне рады тому, что наконец эта программа "255 фасадов от КГИОП" запускается.
Однако в Санкт-Петербурге 1 850 многоквартирных домов, имеющих охранный статус.
Что будет с оставшимися? Для жителей нашего дома по адресу Добролюбова, 19, этот вопрос очень актуален, поскольку он входит в это число. А вот капремонта его лицевого фасада не было вообще с момента постройки здания.
Критерии отбора в эту программу для нас так и остались загадкой. Повезло нашим соседям по проспекту: домам 3 и 21а. Хотя лицевой фасад последнего реставрировали лет шесть-семь назад. Также жилой дом по Введенской, 7, где жил художник Кустодиев, отремонтирован в 2021 году по программе Фонда капремонта. Желаем КГИОПу открытости в формировании подобных программ с участием всех заинтересованных сторон и градозащитников.
Еще один важный момент - финансирование работ. На мой взгляд, необходимо, чтобы и сами собственники жилья участвовали в финансировании подобных программ. Иначе у людей создается иллюзия, что чиновники в любом случае все отреставрируют и не нужно прилагать никаких усилий на сохранение своих домов. Один из печальных примеров - парадная дома на Ленина, 52, где располагается Музей-квартира Елизаровых. Ее отреставрировали по распоряжению властей, однако уже через пару лет следов ремонта не осталось.
Что касается более отдаленных перспектив, то, думаю, что в идеале город должен разработать программу с постепенным выходом из финансирования реставрации МКД. Она должна быть рассчитана на 20 лет минимум, начиная с десятипроцентного участия собственников с его поэтапным увеличением до 100 процентов. Именно Санкт-Петербург должен показать пример всей стране, как сохранить наше архитектурное наследие. Количество памятников обязывает.