В Калининградской области поддержат бизнес, закрывшийся в "ковикулы"

Антикризисную поддержку в форме субсидий и льготных займов пообещали власти региона калининградским предпринимателям, вынужденным из-за обострившейся эпидситуации приостановить работу на период длинных выходных в октябре - ноябре.

- На поддержку калининградского бизнеса в связи с введенными в области ограничениями мы направим более 120 миллионов рублей, - сообщил губернатор Антон Алиханов. - Форматы поддержки в целом аналогичны тем, которые применялись и были востребованы в прошлом году.

Нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября самый западный регион ввел одним из первых в стране. Эпидситуацию по заболеваемости COVID-19 региональный Роспотребнадзор оценивает как крайне неблагополучную, а прогноз ее развития - как крайне неблагоприятный без принятия жестких противоэпидемических мер. Такие меры приняты, и на "ковикулы" ушли все культурно-досуговые и спортивные учреждения, салоны красоты, парикмахерские, бани, все предприятия общепита, кроме ресторанов при отелях, где могут обслуживать только постояльцев. Закрыты торговые центры и магазины непродовольственных товаров любой площади, за исключением тех, что торгуют медицинскими, детскими и зоотоварами.

Многие закрылись еще раньше - с 5 октября, это детские развлекательные центры, игровые комнаты и аттракционы. Их владельцы смогут оформить безвозмездные выплаты в размере до двух миллионов рублей. Порядок оформления новой субсидии разрабатывается, но уже известно, по каким показателям будет рассчитываться ее размер. Как пояснили в областном правительстве, планируется учитывать среднесписочную численность предприятия, площадь игровой комнаты или центра и количество аттракционов. Всего на эти субсидии планируется направить 20 миллионов рублей.

Безвозмездные выплаты составят до двух миллионов рублей

Адресатами субсидий на поддержку пострадавшего микробизнеса станут юридические лица и ИП с численностью работников до 15 человек. Они смогут получить по пять тысяч рублей на одного работника плюс 10 тысяч рублей на ведение предпринимательской деятельности.

- Эта мера была очень востребована в 2020 году, когда ею воспользовались 2825 субъектов малого и среднего предпринимательства, - сообщил Антон Алиханов и добавил, что предварительно на выплаты субсидий для микробизнеса зарезервировано 50 миллионов рублей. А региональному министерству экономического развития, промышленности и торговли поручено проработать вопрос предоставления такой помощи также и самозанятым.

В ноябре по линии областного центра "Мой бизнес" возобновляется прошлогодняя программа льготного кредитования "Антикризис" для отраслей, наиболее пострадавших от ковидных ограничений. На нее направляется 50 миллионов рублей. По этой программе заявители могут получить займы в сумме до трех миллионов рублей под 0,1 процента годовых при условии сохранения рабочих мест и определенного уровня зарплаты. При этом в первые три месяца заемщики освобождаются от уплаты основного долга и процентов.

Самыми пострадавшими отраслями, по прогнозам самого бизнес-сообщества, и в эту волну ограничений окажутся общепит и сфера услуг. Ожидают финансовых потерь и отельеры: хотя на время длинных выходных отмена бронирования не приобрела массового характера, порядка 20-30 процентов туристов, по данным крупнейших туроператоров, отказались от запланированных поездок в самый западный регион.