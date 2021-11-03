В Карелии предложили построить экотехнопарк

В Карелии снова вернулись к разговорам о строительстве в Прионежском районе экотехнопарка по переработке собранных отходов. Возле поселка Орзега собираются открыть современный полигон. О его преимуществах власти рассказали жителям села Деревянное, недалеко от которого и разместится объект. Правда, граждане особенно этому не обрадовались.

Сначала республиканские власти хотели возвести мусоросжигательный завод в Кондопожском районе. Даже вели переговоры с чешским инвестором, который готов был вложить 150 миллионов евро. Как заявляли в презентациях, на предприятии установят самые современные многоступенчатые системы очистки, применяемые на подобных производствах в Европе. Это позволило бы предельно минимизировать выброс вредных веществ в атмосферу.

Определили и предполагаемую мощность завода - 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, обещали, что выработка тепловой энергии в 20 мегаватт после утилизации ТКО может использоваться в хозяйственных целях для тепло- и электроснабжения.

Власти подобрали и участок. Но вмешались экологические активисты, посчитавшие, что будут образовываться вредные вещества после сжигания мусора, которые невозможно отфильтровать. Пришлось от этого проекта отказаться, пояснив, что сыграло роль не только нежелание жителей муниципалитета, но и его неподготовленность: не проработана экономика, не решен вопрос утилизации золошлаков, источники финансирования не ясны.

В итоге мусоросжигательные методики признали неперспективными. Для Карелии выбрали экологичную финскую технологию, суть которой в том, что благодаря использованию энергетических капсул можно получать из сортированных отходов биогаз и биогрунт. Они пойдут на котельные и для рекультивации земель. Эта технология актуальна для республики с ее низкой плотностью населения, поскольку позволяет локализовать практически полную переработку небольших объемов мусора. А опробуют финскую технологию как раз на экотехнопарке вблизи Орзеги.

На общественных слушаниях в селе Деревянное люди спрашивали чиновников, почему именно эту территорию выбрали для экотехнопарка? Заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов отметил, что выбранный экологичный курс, закрепленный в территориальной схеме обращения с отходами, которая прошла широкое публичное обсуждение и была принята в 2019 году, сохраняется и инвестор действует по утвержденному плану.

- Прионежский район выбран потому, что половину отходов производит Петрозаводск. Поэтому в Орзегу проще доставлять ТКО, - отметил замминистра. - В настоящее время в Карелии нет необходимой инфраструктуры по переработке мусора. 95 процентов фактически захоранивается на свалках. Так дальше нельзя. Единственный верный путь - глубокая сортировка твердых коммунальных отходов.

Владимир Кванин, руководитель компании, которая и будет возводить экотехнопарк, заявил, что сейчас в Карелии 18 свалок, внесенных в реестр объектов размещения отходов. Это старые полигоны, где мусор просто закапывают. Они размещаются на 182 гектарах. Новый же экотехнопарк займет всего 13 гектаров. После введения его в строй все свалки в муниципалитетах закроют.

Чиновники пообещали жителям, что мусоросжигательных заводов в республике не будет и не станут принимать мусор из других субъектов России.

Чиновники пообещали жителям, что мусоросжигательных заводов в республике не будет и не станут принимать мусор из других субъектов России

Строить новый полигон начнут по экологичным технологиям. Сортировочный комплекс сможет обрабатывать до 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Кстати, это весь объем ТКО Карелии. Инвестор говорит, что одновременно с реализацией концессионного соглашения станут заниматься и проектом по производству из органических отходов биогаза и биогрунта.

В настоящее время в республике подлежит захоронению 95 процентов всего собранного мусора. На первом этапе работы новой территориальной схемы предусмотрено сокращение этой цифры до 40 процентов, в дальнейшем - от пяти до десяти процентов. Предполагаются также рекультивация и ликвидация свалок до 2027 года. Отходы с них механически переберут на мусоросортировочных комплексах, после чего часть уйдет в переработку, а оставшееся захоронят на новых современных полигонах или превратят в RDF-топливо - это то, что остается после отбора полезных фракций в результате переработки отходов. Хранить их нецелесообразно. Чиновники заявили, что планируют производить RDF-топливо и продавать его за рубеж. Экотехнопарк в Орзеге должен заработать в 2024 году.

В республике внедряется и новая система раздельного сбора мусора. Правда, идет она пока слишком медленно. Во-первых, нет достаточных мощностей для переработки. Во-вторых, граждане не готовы этим заниматься, в том числе и потому, что недостаточно специальных контейнеров для раздельного сбора. Пока же региональные власти вводят налоговые преференции для малого и среднего бизнеса, который будет перерабатывать мусор. На сегодняшний день в муниципалитетах работают чуть более десяти организаций первичной переработки ТКО. Потребность же в них значительно больше. Как подсчитали эксперты, раздельный сбор может сократить объем вывозимых на свалку отходов на 20-40 процентов.

А как у соседей?

В девяти сельских поселениях Усть-Цилемского района Республики Коми создадут места накопления твердых коммунальных отходов. Такое решение принял суд, который обязал чиновников разработать схему и создать площадки накопления ТКО.

При разрешении исковых требований суд руководствовался нормами федеральных законов об охране окружающей среды и об отходах производства и потребления, правилами и санитарными нормами.

А вообще в нынешнем году в пяти районах Республики Коми внедряют раздельный сбор мусора. Сортировать его начнут в Воркуте, Вуктыле, Усинске, Ухте и Усть-Цилемском районе. Для этого закупят 220 контейнеров и обустроят 59 площадок.