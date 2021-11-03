В Новгородской области запретили льготную реализацию древесины лесхозам

Льготная реализация древесины лесхозам с целью перепродажи, которая несколько лет практиковалась в Новгородской области, нарушает законодательство о защите конкуренции, установило УФАС региона. По его выводам, областное министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а также подведомственные ему лесхозы участвовали в запрещенном соглашении, фактически "закрывшем" рынок для бизнеса. Антимопопольный орган выдал предписание прекратить незаконную практику. Министерство попыталось оспорить это решение, но арбитражный суд Новгородской области отказал ему в удовлетворении требований.

По данным УФАС, профильное министерство организовало схему, при которой лесные насаждения - делянки - реализовывались лесхозам по минимальной цене. Конкуренции на этих торгах "для своих" не было, лес заранее делили между их участниками по территориальному принципу. Предполагалось, что он будет использоваться для государственных нужд. Но фактически лесхозы - областные автономные учреждения - перепродавали полученное частникам. Только уже в виде заготовленной древесины и по совсем другой цене, в разы превышавшей минимальную.

В результате лесхозы получали преимущество на товарном рынке, а региональный бюджет оставался без доходов от реализации леса. По такой схеме с октября 2017-го по сентябрь 2020 года ушло более 700 лотов-делянок, с которых впоследствии лесхозы продали древесины на общую сумму свыше 600 миллионов рублей. Вырученные средства тратились на улучшение их материального положения, погашение задолженности, приобретение автотранспорта и другие потребности.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии ссылалось на то, что подобные действия разрешены областным законом об исключительных случаях заготовки древесины для государственных и муниципальных нужд. Но по иску прокурора Новгородской области суд признал эту норму противоречащей требованиям Лесного кодекса РФ и законодательства о защите конкуренции.

Заготовка древесины - предпринимательская деятельность, которую граждане и юрлица ведут на основании договоров аренды лесных участков или купли-продажи насаждений, указал в своем решении арбитражный суд. Это означает, что органы госвласти и местного самоуправления не вправе использовать леса.

Лесной кодекс действительно допускает заготовку древесины для обеспечения государственных или муниципальных нужд - не для извлечения прибыли - в исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов РФ.?Однако потребности лесхозов, которые финансируются из бюджета, в товарах и услугах нельзя отнести к таким нуждам, пришел к выводу суд. В законе также не предусмотрено, что они могут заготавливать и продавать древесину, вести предпринимательскую деятельность. А в Новгородской области получалось именно так. При этом в регионе отмечается дефицит лесного сырья для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как следует из материалов дела, лесхозам предоставлялись самые лучшие, рентабельные участки. При этом все знали, что конкуренты к ним и близко не подойдут. Вероятности проиграть торги попросту не было, свидетельствовали сами представители лесхозов.

За участие в соглашении, которое ограничивает конкуренцию, должностных лиц министерства и лесхозов привлекли к административной ответственности.

Как отметили в антимонопольном ведомстве, отмена незаконной практики уже принесла свои плоды. Малый и средний бизнес Новгородчины получил доступ к делянкам, которые прежде распределялись только между областными лесхозами. Предприниматели активно участвовали в торгах, состоявшихся в этом году, и по ряду лотов начальная цена лесных насаждений возросла в шестнадцать раз. Полученные средства пополнят бюджет.