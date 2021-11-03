В Петербурге задержали мужчин, надевших варежки на скульптуры коней

В Санкт-Петербурге двое мужчин попытались надеть варежки на копыта коней известной скульптурной группы на Аничковом мосту. Их доставили в отдел полиции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, утром в полицию поступило сообщение о том, что мужчины надевают на коней красные варежки. При этом их товарищ снимал происходящее с дрона - "сообщник" также доставлен в отдел для разбирательства.

Отметим, что скульптурные группы Петра Клодта "Укрощение коня человеком" на Аничковом мосту стали одними из символов Петербурга. Сам мост входит в список объектов культурного наследия федерального значения.