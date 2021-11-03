В Петербурге при выдаче QR-кодов неофициально переболевшим проверят их ПЦР

Новости

Первые два региона вводят обязательные QR-коды для авиаперелетов 22:24
Кабмин рассмотрит новые меры для сдерживания роста цен на топливо 21:37
Джабаров: Конфронтационная риторика на заседаниях ПА ОБСЕ недопустима 21:19
Итальянские пловцы забрали у россиян мировой рекорд в эстафете 20:53
Минск приостановит эксплуатацию Ан-12 до окончания расследования крушения 20:49
Суд арестовал рэпера Yung Trappa по делу об изнасиловании 20:48
Инфляция в России ускорилась до 8% впервые за пять лет 20:46
Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в Межконтинентальном кубке 20:29
МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения 20:28
МИД РФ: Каналы общения России и США постепенно восстанавливаются 20:17
Пловчиха Кирпичникова победила на чемпионате Европы в Казани 20:02
Роскомнадзор потребовал не блокировать в Instagram видео с гимном РФ 20:00
Диспетчер рассказал о последних минутах полета разбившегося Ан-12 19:58
В Пензенской области с 3 ноября разрешили работу рынков и ярмарок 19:57
РКН потребовал вернуть аккаунт правительства Севастополя в Instagram 19:55
Жириновский предложил ввести уроки полового воспитания в школах 19:36
Роспотребнадзор проверит два региона с высокой заболеваемостью COVID 19:30
Женская сборная России по теннису пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 19:22
СК рассматривает три основные версии крушения Ан-12 под Иркутском 19:09
Росстат: Дизельное топливо за неделю в рознице подорожало на 28 копеек 19:01
В Петербурге суд на два месяца продлил арест блогеру Хованскому 18:45
На борту упавшего под Иркутском Ан-12 могли находиться два пассажира 18:37
В Дагестане мусорщик засыпал реку токсичными медицинскими отходами 18:34
В Минске сообщили подробности катастрофы Ан-12 под Иркутском 18:29
В России расширят перечень доходов для взыскания алиментов 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 21:42
Рубрика: Общество

В Петербурге при выдаче QR-кодов неофициально переболевшим проверят их ПЦР

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге гражданам, которые перенесли коронавирус без обращения к врачу и хотят получить QR-код, придется подтверждать факт болезни положительным ПЦР-тестом. Но документы будут перепроверяться, об этом сообщил председатель комитета здравоохранения Северной столицы Дмитрий Лисовец.

Фото: iStock
В Петербурге в пандемию коронавируса перестали болеть корью

Система следующая. Код генерируется на основании записи в медицинском регистре, данные туда вносят врачи поликлиник.

Пациент должен обратиться в медучреждение, принести с собой документ, подтверждающий положительный ПЦР-тест. Или же результаты анализа на антиген.

Одномоментно данные в регистр не вносятся. Решение принимает врачебная комиссия, а до ее заседания поликлиника направляет запрос в лабораторию, откуда был получен положительный тест. Если подлинность справки подтверждается, то комиссия выносит решение. Если оно положительное, то данные вносятся в регистр и гражданин получает заветный QR-код. Правда, в Лисовец обратил внимание, что это касается лишь тех, кто перенес заболевание менее шести месяцев назад.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин проведет День народного единства в Севастополе
МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения
Захарова заявила о выполнении Россией климатических обязательств
В Nord Stream 2 ответили на предположения о сроках запуска "Северного потока-2"
ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов