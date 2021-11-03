В Петербурге при выдаче QR-кодов неофициально переболевшим проверят их ПЦР

В Петербурге гражданам, которые перенесли коронавирус без обращения к врачу и хотят получить QR-код, придется подтверждать факт болезни положительным ПЦР-тестом. Но документы будут перепроверяться, об этом сообщил председатель комитета здравоохранения Северной столицы Дмитрий Лисовец.

Система следующая. Код генерируется на основании записи в медицинском регистре, данные туда вносят врачи поликлиник.

Пациент должен обратиться в медучреждение, принести с собой документ, подтверждающий положительный ПЦР-тест. Или же результаты анализа на антиген.

Одномоментно данные в регистр не вносятся. Решение принимает врачебная комиссия, а до ее заседания поликлиника направляет запрос в лабораторию, откуда был получен положительный тест. Если подлинность справки подтверждается, то комиссия выносит решение. Если оно положительное, то данные вносятся в регистр и гражданин получает заветный QR-код. Правда, в Лисовец обратил внимание, что это касается лишь тех, кто перенес заболевание менее шести месяцев назад.