В Санкт-Петербурге подорожает проезд по ЗСД

Руководство Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге объявило о повышении тарифов. Новые расценки вступят в силу с 10 ноября 2021 года.

Изменения затрагивают только тарифы для пользователей транспондеров. Тарифы при оплате наличными и банковской картой остаются неизменными. Также не меняется стоимость тарифных опций, в том числе безлимитного абонемента.

- Тарифная политика ЗСД предусматривает предоставление максимальных скидок на проезд при использовании транспондеров. Нынешнее изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной, - отмечают в компании. - Скидка в среднем будет снижена с 66 до 58 процентов в сравнении с базовым тарифом.

При этом стоимость проезда по части маршрутов останется неизменной. В частности, тарифы останутся прежними для одного из наиболее популярных маршрутов - от Богатырского проспекта до набережной Макарова.

Тем, кто регулярно пользуется ЗСД, предлагается снизить траты на поездки, подключив одну из тарифных опций.