В Санкт-Петербурге возбуждено дело по факту уличных гонок

В Санкт-Петербурге полиция завела дело по факту уличных гонок. Несколько дней назад в полицию Приморского района Санкт-Петербурга поступил сигнал от очевидца: так называемые стритрейсеры буквально летали по Кольцевой автомобильной дороге в сторону Кронштадта.

Сотоварищи гонщиков перекрыли въезд на дамбу со стороны Приморского шоссе. То ли проявили трогательную заботу о безопасности обычных водителей, то ли - что точнее - показали свой полнейший эгоизм. Ведь дорога принадлежит всем. И многие люди выезжают на нее не развлекаться, а следовать по своим делам. Поэтому компанию самозваных гонщиков призвали к ответу.

"Сотрудниками Госавтоинспекции незамедлительно были приняты меры для пресечения противоправных действий, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Трое водителей иномарок, участвовавших в заезде, задержаны и доставлены в полицию. Их автомобили помещены на площадку УМВД по Приморскому району. В отношении еще четверых граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по части первой статьи 12.5 и по части второй статьи 12.37 КоАП РФ".

Кроме того, как рассказали в МВД России, следователем УМВД России по Приморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств". Дикие ночные гонки как раз под нее подпадают. Тем более, что останавливаться гонщики, судя по всему, не хотят.

"Сегодня ночью стритрейсеры попытались повторить заезд по Кольцевой автомобильной дороге, причем скорость движения автомобилей достигала отметки в 300 км/ч. Шесть транспортных средств были остановлены полицейскими. В отношении водителей также составлены протоколы об административных правонарушениях. В настоящее время они проверяются на причастность к совершению преступления в рамках возбужденного ранее уголовного дела", - добавила Ирина Волк.