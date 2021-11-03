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03.11.2021 15:54
Рубрика: Общество

Алексей Логвиненко: Мы сохраним исторический дух старейшей гимназии Ростова

Текст: Валерий Николаев
Старейшее учебное заведение в Ростове-на-Дону - гимназию № 45 ожидает масштабная реставрация. Стоимость работ составит свыше 250 миллионов рублей. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Фото: администрация Ростова-на-Дону Фото: администрация Ростова-на-Дону
Фото: администрация Ростова-на-Дону

Отметим что здание гимназии построено еще в 1860 году и является объектом культурного наследия. Первоначально в трехэтажном каменном особняке находилось частное ремесленное училище для мальчиков, а в 1906-м году - мужская гимназия. После окончания Гражданской войны гимназия была преобразована образована в советскую трудовую школу.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Все эти годы учебное заведение считалось одним из лучших в донской столице, но в последний раз капитальный ремонт здесь проводился в 1967 году. Износ здания составляет уже 60 процентов.

- В прошлом году мы изготовили проектно-сметную документацию на капитальный ремонт. Сейчас смету корректируем. Заключение экспертизы планируем получить 15 ноября. Ориентировочно стоимость работ на объекте составит более 250 млн. рублей, - отметил Алексей Логвиненко.

В рамках проекта отреставрируют парадные и дворовые фасады, интерьер вестибюля главного входа и внутреннюю металлическую лестницу. Будет усилен фундамент и укреплены несущие стены, а также заменены межэтажные перекрытия.

- Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы сохранить исторический, неповторимый облик нашего города. Здание и помещения гимназии мы обновим и облагородим, но обязательно сбережем исторический дух учебного заведения, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Кстати

20 октября 2021 года за успехи в преподавании французского языка гимназии № 45 присвоен международный знак качества LabelFrancÉducation.

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