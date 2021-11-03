Астраханский ТЮЗ представил драму "Жизнь взаймы"

Астраханский ТЮЗ представил на своей сцене философскую драму "Жизнь взаймы" по одноименному роману Эриха Марии Ремарка. Зрители тепло приняли историю о поисках счастья в быстротечной и хрупкой жизни.

"Почему все живут так, как будто это будет продолжаться вечно?" - рассуждает главная героиня, принимая решение делать то, что хочется, а не то, что, по мнению других, ей необходимо. И, выбрав этот путь, она открывает для себя совершенно новую сторону бытия.

- Это вечная, философская тема, которая волновала людей как сто лет назад, так и сейчас, - утверждает исполнительница главной роли Ксения Горбачева.

В спектакле в основном заняты молодые актеры, а для одной из исполнительниц это дебют: Александра Цибулько из Красноярска вышла на сцену, только что окончив театральное училище.

Как рассказал режиссер театра Андрей Радочинский, создавая спектакль, он стремился, чтобы зрелище не затмило особенный стиль произведения Ремарка. На сцене - минимум декораций, а настроение героев и их переживания зрителю передаются через визуальные эффекты, игру света и тени. Для костюмов главной героини художник спектакля выбрал реплики с показов известнейшего в 1950-е годы кутюрье Кристобаля Баленсиаги.

- В моем понимании, счастье, которое ищет героиня Ремарка, - это покой, а покой - это принятие всего, что происходит с тобой и вокруг, даже если это зло или смерть. И когда героиня это понимает, она обретает счастье.