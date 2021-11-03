Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя

Официальная страница правительства Севастополя в Instagram, куда поступало большое количество сообщений от жителей города, была заблокирована администрацией социальной сети.

- В пятницу в первой половине дня был блок на 24 часа, а затем страницу заблокировали полностью, - сообщила начальник управления информационной политики Севастополя Ирина Юхина.

По ее словам, причиной стала "чрезмерная активность" аккаунта, с которого давали "слишком много ответов на комментарии пользователей". У страницы было более 10 тысяч подписчиков, которые обращались за помощью и разъяснениями. Восстановить ее не удалось. В правительстве Севастополя создали новый аккаунт.

В июне этого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев удалил свой аккаунт в Facebook после того, как администрация соцсети убрала с его страницы отметку о верификации. Вместо этого он ведет страницы в Instagram и Вконтакте.