Как найти надежного мастера в интернете и не попасть на мошенников

По данным "Авито", за два года спрос на все категории услуг в Крыму вырос на 128 процентов. С развитием соцсетей и онлайн-платформ найти мастера можно намного быстрее и удобнее. Но и больше шансов столкнуться с мошенниками. Как выбрать добросовестного и грамотного специалиста, узнала корреспондент "РГ".

Свои услуги через интернет-платформы активно предлагают массажисты, парикмахеры, репетиторы, мастера маникюра, ремонта бытовой техники, косметологи, строители, грузчики, сантехники, специалисты по клинингу и пассажирским перевозкам. Лучше, конечно, искать мастера по рекомендации знакомых, но многие этому старому проверенному способу предпочитают просторы интернета.

Однако разного рода специалисты нередко становятся фигурантами уголовных дел.

Так, 32-летний житель одного из сел Симферопольского района выставил фиктивное объявление о перевозке на микроавтобусах по маршруту Симферополь - Санкт-Петербург. Стоимость билетов варьировалась от трех до десяти тысяч рублей. Симферополец не собирался выполнять взятые на себя обязательства, брал с доверчивых клиентов деньги и исчезал. Сотрудники полиции уже доказали причастность подозреваемого к совершению четырех преступлений. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 (мошенничество) Уголовного кодекса РФ.

Одни в результате своей доверчивости теряют деньги, а другие - здоровье. 60-летнему симферопольцу Владимиру нужен был сантехник, мастера он нашел по объявлению в интернете и пригласил домой. Сантехник ударил хозяина по голове и вынес из квартиры ноутбук и телефон.

Такие случаи в Крыму не редкость. В соцсетях инициативные граждане создали группу "Осторожно, мошенники!", чтобы оградить жителей полуострова от недобросовестных исполнителей работ. Здесь публикуют фото и данные индивидуальных предпринимателей, которые не выполняют свои обязательства - берут с заказчиков наперед деньги и исчезают, или выполняют работу непрофессионально и некачественно. Большая часть постов в группе о недобросовестных строителях и сантехниках. Схема мошенничества следующая: прораб принимает заказ, берет предоплату (хотя сначала говорит, что работает без задатка), затем набирает по объявлениям работников, часто злоупотребляющих алкоголем, они на объекте изображает бурную деятельность, а потом прораб выгоняет строителей, не заплатив им, и сам пропадает в неизвестном направлении.

Руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуги" Иван Чулков рассказал "РГ" о том, как найти надежного мастера на онлайн-платформах.

- Ни для кого уже не секрет, что лучше доверять крупным и известным порталам, на которых можно просмотреть отзывы других пользователей, найти проверенные контакты и узнать фиксированные цены, - говорит он.

Он советует внимательно изучать объявления. Обычно подробный перечень задач, которые может выполнить специалист, и цены на его услуги есть в описании профиля. Если же вы хотите уточнить что-то, напишите мастеру в мессенджере или позвоните - большинство отвечает сразу.

- Если вы нашли подходящего мастера, посмотрите отзывы клиентов. Это отличная возможность заранее понять, подойдет ли вам тот или иной специалист, ответственно ли он относится к выполнению своей работы. Отзывы лучше всякого объявления расскажут о мастере и, как минимум, дадут вам понять, что исполнитель точно предоставляет заявленную услугу и выходит на связь. Но в то же время помните, что отсутствие отзывов не всегда является плохим знаком: возможно, мастер только недавно зарегистрировался на ресурсе и еще не успел выполнить много заказов, - говорит Иван Чулков.

Он также рекомендует перед тем, как пригласить к себе мастера, оговорить стоимость услуг и уточнить, что конкретно за эту цену будет сделано. Это относится даже к самым простым услугам - как например, к маникюру. Так, мастер может не ввести вас в курс дела и взять деньги за выравнивание, индивидуальный дизайн, а также тип покрытия.

Ну и, конечно, лучше заключать договор, если это возможно. Это не относится к простым услугам, таким, как вынос мусора или прогулка с собакой. Но если вы ставите перед мастером большие задачи, например, построить баню или сделать капитальный ремонт, лучше детально прописать продолжительность работы, конечный результат и порядок расчетов. Заключение договора не должно смутить порядочного исполнителя. Напротив, это гарантия для обеих сторон с четко прописанными обязательствами, которая избавит и вас, и исполнителя от недопонимания и неприятных сюрпризов.