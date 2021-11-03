Как регионы ЮФО переходят на альтернативные источники энергии

Российская экономика готовится к так называемому глобальному энергетическому переходу. Это особенно актуально на фоне усугубляющегося мирового энергетического кризиса, с одной стороны, и тренда на развитие альтернативной энергетики - с другой.

Для такого перехода у страны уже имеется неплохой задел. По словам президента Владимира Путина, доля энергии, получаемой в России от АЭС, ветряных, солнечных и гидроэлектростанций, превышает 37 процентов, и такими конкурентными преимуществами следует воспользоваться. При этом на Российской энергетической неделе было заявлено о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году. А в этом году правительство РФ разрабатывает план поэтапного сокращения использования углеводородного топлива и развития альтернативной энергетики. В условиях переориентации многих стран на "чистую" энергию у России просто не остается иного выхода.

- До конца года должен быть разработан и утвержден сводный план адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Соответствующие поручения даны, будут созданы специальные рабочие группы, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Между тем многие южно-российские регионы уже активно используют чистую энергию. Так, например, по результатам первого регионального инвестиционного рейтинга в области ВИЭ Ассоциации развития возобновляемой энергетики абсолютным лидером стала Ростовская область, где особое внимание уделяется ветроэнергетике.

- Энергосистема донского региона является одной из крупнейших на юге России. У нас имеются практически все виды электрогенерации. Ветроэнергетика - перспективно развивающаяся отрасль, обеспечивающая производство экологически чистой электроэнергии, инвестиционную привлекательность области и поступление налогов в бюджеты всех уровней. Ростовская область находится на первом месте по установленной мощности ветрогенерации в Российской Федерации. К концу этого года планируемая суммарная мощность донских ветропарков составит 610 МВт, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

На Дону введено в эксплуатацию пять ветропарков и первая очередь шестого. Их суммарная мощность составила 560 МВт. На строительство этих объектов направлено более 50 миллиардов рублей инвестиций. При этом, как отмечает министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев, ветроэнергетика способствует улучшению имиджа Ростовской области и привлекает крупные российские и зарубежные компании для работы над масштабными проектами.

В Ростовской области также используется энергия солнца. В частности, недавно на базе "Логопарка "Дон" начала действовать солнечная электростанция, предназначенная для обеспечения энергией складского комплекса. На десяти тысячах квадратных метров смонтировано более 1300 гетероструктурных двусторонних солнечных модулей. Мощность первой очереди объекта составляет 530 кВт. Модули работают как в пасмурную погоду, так и в условиях экстремальной температуры от -40 .С до +85.С.

- Учитывая географическое положение и количество солнечных дней в году, установка локальных мини-станций на донских предприятиях и складских помещениях может стать хорошей тенденцией. Солнечная энергетика по праву считается одной из самых экологически чистых и оказывает положительный эффект на экоклимат региона, - подчеркнул первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко.

Неслучайно именно в Ростове-на-Дону в мае пройдет международный форум "Возобновляемая энергетика" (ARWE-2022). А в соседней Калмыкии будет построена крупнейшая в России солнечная электростанция на 116 МВт. Предполагается, что уже во втором полугодии 2022 года станция заработает на полную мощность. Как отметил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, вложения в строительство солнечной электростанции в Калмыкии направлены на создание одного из самых крупных игроков в РФ в сфере возобновляемой энергетики. При этом используется оборудование российского производства. Кстати, в степной республике уже действуют Малодербетовская СЭС на 60 МВт и Яшкульская СЭС на 58,5 МВт.

По словам главы Калмыкии Бату Хасикова, регион может стать лидером в использовании зеленой энергии, а это привлечет новые крупные компании. Впрочем, в Калмыкии, как и на Дону, активно развивается не только солнечная, но и ветроэнергетика. Суммарная мощность расположенных здесь Салынской и Целинской ВЭС оценивается в 200 МВт. Станции уже поставляют электроэнергию на оптовый рынок. При этом их выручка гарантирована долгосрочными договорами.

Эксперты считают, что Калмыкия обладает мощнейшим потенциалом возобновляемой энергии. Этому способствует и высокий уровень инсоляции, и оптимальная среднегодовая скорость ветра, которая на высоте 100 метров составляет 7 - 8 метров в секунду. А открытая степная равнина прекрасно подходит для установки как солнечных станций, так и ветряков. Появление же альтернативных источников энергии само по себе является прорывом для экономики республики. Дело в том, что Калмыкия до сих пор относилась к числу регионов, которые сильнее всего страдали от дефицита местной энергии. Генерирующие мощности в республике обеспечивали лишь десятую часть спроса на электроэнергию. Остальные 90 процентов поступали из соседних субъектов. По словам директора Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексея Жихарева, комплексное развитие возобновляемых источников энергии уже к 2022 году позволит довести долю ВИЭ в энергобалансе региона до 90 процентов.

Ветропарки появятся также в Астраханской области. Регион вошел в тройку лидеров по количеству планируемых к строительству объектов ВИЭ. Сейчас в области действует 12 солнечных электростанций общей мощностью 285 МВт. А ввод в эксплуатацию пяти ветроэлектростанций позволит увеличить долю "зеленой" энергетики в регионе до 46 процентов. Общая мощность ветропарков в Астраханской области составит 340 МВт.

Всего же в регионе к концу 2024 года планируется ввести 625 МВт "зеленых" мощностей.

В Волгоградской области шесть солнечных станций. По данным комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, их общая площадь составляет около 250 гектаров, а мощность - 120 МВт, что сопоставимо с мощностью одной из 23 турбин Волжской ГЭС. (Кстати, энергия воды, используемая в гидроэлектростанциях, тоже относится к возобновляемым источникам.) В создание местных СЭС инвесторы вложили 14,5 миллиарда рублей. Кроме того, с 2021 по 2026 год в Волгоградской области планируется построить три ветростанции суммарной мощностью 395,8 МВт. На реализацию проекта направят до 40 миллиардов рублей. При этом Волгоградская область является донором для энергосистемы России, куда направляется около 40 процентов производимой в регионе энергии.

Противники "зеленой" энергетики вспоминают замерзавшие прошлой зимой американские штаты, где слишком понадеялись на альтернативные источники, и Европу, где из-за безветренной погоды ветроэлектростанции не вырабатывали достаточное количество энергии. Но, как отмечают эксперты, эта ситуация лишь доказывает, что, развивая новые технологии, следует все же оставлять на переходном этапе "страховку" из старых и проверенных временем, которые выручат в нештатных ситуациях. Поэтому грядущий энергопереход следует проводить аккуратно, не отказываясь сразу от традиционной энергетики, благо необходимых для этого ресурсов в России хватает.