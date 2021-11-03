Как в Калмыкии принято встречать буддийский Новый год

Хотите встретить Новый год дважды? Тогда собирайтесь в Калмыкию. Эта степная республика отмечает калмыцкий Новый год Зул в декабре. Его здесь также называют Праздником лампад, потому что с Зулом связана давняя традиция зажигать лампады.

Издавна Зул считается днем, когда прибавляется возраст у всего калмыцкого народа. Раньше у калмыков действительно было принято прибавлять во время праздника один год к своему возрасту. Получалось что-то вроде общего дня рождения.

Дата празднования Зула каждый год разная: она выпадает на 25-е число десятого лунного месяца по буддийскому календарю, в этом году он отмечается 29 декабря. Но подготовка к калмыцкому Новому году и предновогодние буддийские ритуалы начинаются раньше. В 2021 году практически весь декабрь будет пропитан праздничной атмосферой и запахом национального угощения.

Непременным атрибутом Зула на праздничном столе являются борцоги, это своеобразные пончики, которые подаются к калмыцкому чаю. Борцоги могут иметь разную форму. Их жарят в масле в виде бубликов, круглых лепешек, шариков, перекрученных жгутов или фигурок животных. Причем каждый вид борцога несет особый сакральный смысл. Несмотря на использование общеизвестных рецептов, у каждой хозяйки подобная выпечка ручной работы получается со своим вкусом.

Рецепт

Борцоги на молоке

Литр молока, две чайные ложки дрожжей, чайную ложку соли и 120 - 200 г сахара перемешать, добавить 100 граммов растопленного маргарина, просеять муку (чуть больше килограмма): от этого тесто должно получиться воздушным и легким, а борцоги - пышными и красивыми.

Размешать муку венчиком, потом подмесить тесто руками, дать тесту постоять 20 - 30 минут. При лепке борцогов скалку лучше не использовать. Затем следует разрезать тесто на полосы, придать борцогам нужную форму и жарить в большом количестве масла, стараясь не проткнуть корочку. В зависимости от предпочтений борцоги можно сделать более или менее поджаристыми.

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