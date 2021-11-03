Как волгоградский малый и средний бизнес ищет клиентов в интернете

Чтобы продать товар или услугу, нужно сделать так, чтобы о них узнали потенциальные покупатели. И сейчас представители малого и среднего бизнеса считают наиболее эффективной рекламу в интернете. Особенно это актуально в ковидный период. Такого мнения придерживаются эксперты из Волгоградской области.

- Самое простое - это электронные доски объявлений ("Авито", "Юла"). Нужно завести там бизнес-аккаунт. Это хорошо для сбыта товаров народного потребления, - говорит руководитель интернет-агентства Евгений Лоскутов. - Можно использовать маркетплейсы, такие как "Яндекс-маркет", "Google-покупки", Wildberries. Эти площадки берут комиссию, но зато не нужно тратить на продвижение, маркетплейс занимается этим сам. Можно также разработать собственный интернет-магазин или импортировать его каталог в социальные сети.

Для малого и среднего бизнеса социальные сети представляют сейчас наибольший интерес. Но для работы в этой сфере нужен творческий подход. Потребители товаров и услуг редко целенаправленно ищут рекламу, но они охотно клюют на интересную подачу: смешные ролики, полезные статьи, инфографику. Например, одна фирма публиковала на своей странице рецепты блюд из тех продуктов, которыми торговала.

Важно определиться со своей целевой аудиторией. В разных соцсетях люди разного возраста и социального статуса: "ВКонтакте" - это подростки и молодежь, "Одноклассники" - люди постарше.

- Instagram сейчас является идеальной площадкой для развития, - считает тренер по SMM-продвижению Анна Виниченко. - Это шестой по посещаемости ресурс и девятый по запросам в Google. И эту соцсеть уже используют более 25 миллионов компаний. Размещаемый там контент должен продавать себя сам, вызывать эмоции. Например, один производитель ножей выложил видеоролик, демонстрирующий, как брутальный мужчина с татуировками режет мясо. Это примерно то, что ожидает увидеть публика. Важно не что вы продаете, а как. Пробуйте сотрудничать с блогерами. Вы, например, можете позвать их на экскурсию на свое предприятие.

Но Виниченко также отмечает, что есть и определенные трудности. Сервис уже завален некачественной рекламой, поэтому соцсеть сильно ограничивает органический трафик. То есть новую публикацию изначально видят лишь десять процентов подписчиков. И только если появляется положительная реакция, даются новые показы. Соцсеть - это условно бесплатный ресурс, но в нее тоже есть смысл вкладывать деньги. Тогда рекламу увидит гораздо больше людей.

Положительно интернет-аудитория воспринимает открытость компании, показывающей свое производство. Правда, многие предприниматели сталкиваются с тем, что их сотрудники не готовы сниматься в рекламе. Собственно, они и не обязаны этого делать. Им ведь не за это платят. Поэтому эксперты советуют предусмотреть статью расходов на мотивацию персонала.

Маркетинг предполагает также быстрое реагирование на повестку дня. Конечно, есть даты и праздники, к которым заранее можно подготовиться, придумать акцию. Но иногда вирусными становятся картинки и видеоролики, сделанные оперативно как отклик на свежее событие, о котором говорят в стране и городе.

Наиболее частая ошибка, которую допускают коммерсанты, продвигающие свой бизнес в интернете, - это попытка перевести диалог с покупателем на какую-то другую площадку. Например, клиент написал личное сообщение или оставил комментарий в соцсети, а ему предлагают сделать заказ на сайте или позвонить по телефону. Вероятность потерять такого покупателя велика. Любой вопрос в сети нужно решать сразу же.

Эксперты также советуют предпринимателям иметь узнаваемый торговый знак, по которому целевая аудитория сможет идентифицировать их продукт. Разумеется, не каждый бизнесмен позволит себе штатного специалиста по патентному праву, но на помощь могут прийти структуры, поддерживающие развитие коммерческого сектора.

- Представители малого и среднего бизнеса Волгоградской области могут у нас бесплатно провести предварительную проверку логотипа по базе данных. Это позволит избежать проблем с правообладателями уже зарегистрированных товарных знаков, если обнаружится сходство, - сказал эксперт Волжской торгово-промышленной палаты Сергей Шаповалов. - А чтобы зарегистрировать собственный знак, нужно заплатить госпошлину.

Тем временем

В Ростове-на-Дону состоялась первая региональная конференция "Маркетплейсы. Время больших возможностей". Представители органов власти, инфраструктуры поддержки бизнеса, крупных торговых онлайн-платформ AliExpress, Alibaba, "Яндекс.Маркет", Wildberries, Ozon, а также "Почта России" и успешные предприниматели, работающие в сфере электронной коммерции, обсудили тренды растущего онлайн-рынка.

Эксперты отмечают рост интернет-торговли в регионе. Как сообщил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, в первом полугодии доля онлайн-продаж на Дону увеличилась до 4,4 процента и составила 22,8 миллиарда рублей. А по словам Яны Куриновой, директора Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства, на базе центров "Мой бизнес" в 2021 году открылось "единое окно" для содействия в размещении продукции донского бизнеса на маркетплейсах.

При этом специалисты бесплатно консультируют предпринимателей и помогают им открыть онлайн-продажи. Кроме того, в этом году начала действовать обучающая программа, которую уже прошли 76 субъектов малого и среднего предпринимательства.