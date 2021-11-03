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03.11.2021 17:08
Рубрика: Общество

На Кавказе восстановят пеший маршрут из Архыза к Красной Поляне

Текст: Роман Кияшко
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 250(8601)
На Северном Кавказе хотят возродить один самых известных всесоюзных туристических маршрутов. На нем установят указатели, обустроят тропы, построят приюты и другие объекты размещения.
Инициаторы проекта намерены восстановить инфраструктуру на участке от Архыза до Красной Поляны протяженностью 119 километров. Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Инициаторы проекта намерены восстановить инфраструктуру на участке от Архыза до Красной Поляны протяженностью 119 километров. Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Инициаторы проекта намерены восстановить инфраструктуру на участке от Архыза до Красной Поляны протяженностью 119 километров. Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Маршрутом N 295, который носит название "Архызский", займутся специалисты Русского географического общества, госкорпорации "Курорты Северного Кавказа", фонда "ПосетиКавказ" и Кавказского биосферного заповедника. Как рассказал корреспонденту "РГ" заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов, сейчас по этому маршруту ходят только подготовленные туристические группы и спортсмены, однако инициаторы проекта хотят сделать его доступным для более широкого круга отдыхающих.

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- Совместно с партнерами мы поставили перед собой задачу обеспечить безопасность и комфорт гостей на протяжении всего пути. Речь идет об обустройстве приютов и других мест для ночевок с местами для приготовления пищи, укрытиями и туалетами, о разметке на тропах и навигации, строительстве переправ через реки, - сообщил Корлыханов. - Насколько нам известно, сейчас ни один крупный туроператор не предлагает туры по этому направлению.

Как добавил представитель РГО, маршрут проходит через Кисловодск, Архыз, Красную Поляну и ведет в Адлер. Восстановят участок от Архыза до Красной Поляны протяженностью 119 километров, из которых 37 километров пройдут по территории Кавказского биосферного заповедника. Занимает весь путь 10-11 дней. Путешественникам нужно преодолеть несколько некатегорийных перевалов, и специальной физической подготовки им для этого не потребуется. Согласно прогнозам, рекреационная емкость маршрута составит до 2000 человек в год.

- Руководители заповедника и сочинского заказника подтвердили свое участие в проекте. Сейчас идет подготовительный этап. Специалисты Русского географического общества помогут сделать навигацию для маршрута, опишут встречающиеся виды растений и животных, - отметил Корлыханов. - Запрос на подобные пешеходные маршруты достаточно большой - в России эта тема вызывает сильный интерес. Сейчас несколько таких проектов реализуется на Камчатке, Южном Урале, Байкале. Но для превращения тропы в туристический бренд необходимо много времени Она должна быть оборудована и подготовлена для пеших туристов, быть логистически доступной и безопасной. Тур, наконец, должен знакомить с местной природой, разнообразием ландшафтов, интересной флорой и фауной. Необходимо грамотное продвижение. Так, о Camino de Santiago в Испании или Ликийской тропе в Турции сняты фильмы, написаны книги, поэтому о них знают все.

На тропе оборудуют как минимум девять стоянок с навесами, местами для приготовления пищи, укрытиями, приютами и туалетами

В Фонде "ПосетиКавказ" корреспонденту "РГ" рассказали, какие именно изменения произойдут на всесоюзном маршруте N 295. По словам генерального директора организации Алексея Хлопова, здесь оборудуют как минимум девять стоянок с навесами, местами для приготовления пищи, укрытиями, приютами и туалетами.

- Маршрут можно разбить на три части: от Архыза до долины реки Большая Лаба (через хребты Абишира-Ахуба и Загеданский), от Большой Лабы до озера Кардывач (через перевал и озеро Инпси), от Кардывача до Красной Поляны. Сейчас пользуются популярностью участки от Архыза до Загеданских озер и участок от Красной Поляны до самого большого озера Западного Кавказа - Кардывач. На первом насчитывается около 30 горных водоемов, тропа проходит по несложным горным перевалам. В долине реки Большая Лаба можно остановиться на отдых, а в районе поселков Загедан и Пхия пополнить запасы провизии. Участок от Большой Лабы до озера Кардывач туристы пока не посещают, - пояснил Хлопов.

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Проект сейчас согласовывается. В начале следующего года будет создана рабочая группа, в которую войдут представители РГО, Фонда "ПосетиКавказ", "Курортов Северного Кавказа", Кавказского биосферного заповедника, властей Карачаево-Черкесии, курортных комплексов "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром". Планируется, что каждый из них возьмет на себя благоустройство тропы на том отрезке, на котором ему принадлежит земля. Срок завершения работ определят после составления "дорожной карты".

- Со временем могут появиться новые маршруты вдоль всего Главного Кавказского хребта - от Черного до Каспийского моря. Наша цель - объединить их в большую национальную сеть, - добавил Хлопов.

По мнению председателя Федерации спортивного туризма Ставропольского края Николая Трюхана, восстанавливать советские маршруты необходимо, чтобы сделать пребывание в горах любителей активного отдыха более организованным. Сейчас же зачастую оно проходит хаотично.

- Нужны приюты, размеченные тропы. Все это было во времена СССР. Но не менее важно готовить специалистов - гидов, которые бы обладали определенным багажом знаний и могли вести за собой людей. Даже простые пешие маршруты в горах могут представлять опасность, не говоря уже о походах сложных категорий.

Кстати

В России уже существует несколько длинных пеших маршрутов. Например, Большая Южноуральская тропа - одна из первых в нашей стране. Ее еще маркируют, но отдельные части уже готовы. Когда работу закончат, путешественникам откроются 300 километров пути по самым живописным местам Урала. На маршруте появятся опознавательные знаки: куда идти, где есть источники воды, стоянки, места для костра, постоялые дворы, то есть путешествовать можно будет без тяжелого рюкзака с запасом еды, да еще с комфортом устраиваться на ночлег.

Большая Байкальская тропа создается с 2003 года и позиционируется как первая национальная тропа России. Она состоит из нескольких комфортных пеших маршрутов на побережье Байкала. С 2003 года местная команда обустроила 500 километров экотроп. Добровольцы делают такие маршруты безопасными, например сооружают опорные стенки или ступени. Они также ставят на тропах информационные стенды, оборудуют стоянки и места для костра.

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