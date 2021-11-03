На Кубани завели дело на работников школы после насилия над учеником

Следователи установили лиц, причастных к издевательствам над учеником одной из школ в станице Варениковской Крымского района Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

"Следствием проведены допросы пострадавшего ребенка и его матери, других несовершеннолетних и их законных представителей. Пострадавший мальчик не имеет хронических заболеваний, у него отсутствуют отклонения в развитии, как это было отмечено рядом СМИ, - рассказали в пресс-службе следственного ведомства. - Возраст несовершеннолетнего, применившего к малолетнему ребенку недозволенное, составляет 12 лет, как и возраст другого подростка, присутствовавшего в момент инцидента".

Кроме того, по информации следователей, подростки в ходе допроса всячески отрицали факт проведения видеосъемки. Сейчас эти свидетельства не подтверждаются. Со слов несовершеннолетних, была сделана фотография, которую они не публиковали в открытых источниках. Мобильные телефоны подростков изъяты и направлены на изучение.

Также следствие дало оценку бездействию работников образовательных учреждений: возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц школы. Допрошены руководство и педагогический состав школы, в учреждении изъята интересующая следствие документация, а также бумаги, отражающие воспитательную работу за три последних года. В ходе расследования установлено, что в начале октября текущего года 12-летний участник происшествия совершил мелкое хищение в магазине, поведение несовершеннолетнего и общение со сверстниками ухудшилось, однако должных профилактических мер принято не было. В настоящее время следователи и следователи-криминалисты продолжают досконально устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Как ранее писала "РГ", выяснение инцидента правоохранители инициировали после появления в соцсетях информации о том, что ребенок подвергся жестокому издевательству со стороны трех 14-летних учащихся в одной из кубанских школ. Ход расследования этого уголовного дела взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Производство поручено группе из числа наиболее опытных следователей, а также следователей-криминалистов и психологов.