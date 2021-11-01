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Рубрика: Происшествия

Бастрыкин взял под контроль дело о насилии над школьником на Кубани

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного после установления факта насилия группой подростков над второклассником с особенностями развития в школе Крымского района Кубани.

Бастрыкин поручил проверить издевавшихся над пожилой женщиной

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования данного уголовного дела, досконально изучить ситуацию и установить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК, - сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Как ранее писала "РГ", выяснение обстоятельств правоохранители инициировали после появления в соцсетях информации о том, что ребенок с расстройством аутистического спектра подвергся жестокому издевательству со стороны трех 14-летних учащихся в одной из кубанских школ. Сообщалось, что в отношении второклассника они совершили действия сексуального характера - все происходящее снимали на телефон, позже выложили видео в интернет. Тревогу забила тетя пострадавшего мальчика. О данном конфликте якобы знал школьный психолог, но никому ничего не сказал.

Проверку в школе проводят сотрудники прокуратуры Краснодарского края. В администрации Крымского района корреспонденту "РГ" отказались давать какие-либо официальные комментарии по данному делу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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