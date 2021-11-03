Как путешественник и блогер исколесил 43 региона России

С Русланом мы встретились два года назад, когда он сделал остановку в Ростове-на-Дону. Я познакомилась с ним, с его верным четвероногим другом Ричи и с любопытством осмотрела его благоустроенную кибитку.

Руслан Внедорожный: Для меня счастье - это не иметь кучу комнат с видом на соседнюю многоэтажку, а соседствовать с природой и заряжаться ее энергией вдали от суеты и проблем. Фото: Из архива Руслана Внедорожного

Сейчас неугомонный путешественник "завис" на Кавказе: вот уже третий месяц подает о себе сигналы в соцсетях с гор. Всех, кто следит за его приключениями, обеспокоило известие, что он приболел. "Руслан, держитесь! - позвонила и я. - Как вы, одиночка-путешественник, умудрились подхватить вирус?" - "А кто сказал, что у меня ковид?" - удивился Руслан.

На данный момент Руслан здоров и весел и продолжает свое путешествие. Пик пандемии, по его словам, он пересидел в горах Осетии, где пробыл полтора месяца. А сейчас задержался в Кабардино-Балкарии, здесь у него важное дело. Он решил открыть цех по изготовлению таких, как у него, трейлеров для желающих колесить по России не зависимо от степени развития инфраструктуры.

И вот наше очередное блиц-интервью.

Руслан Внедорожный: Путешествовать бесконечно невозможно. Люди обычно берут отпуск на две недели. Я пробыл ну в очень длительном отпуске, с 28 июня 2019 года. Но теперь много знаю.

И какой из 43 регионов вам понравился больше всего?

Руслан Внедорожный: Провокационный вопрос! Не хотел бы выделять какой-то.

Ну, скажем, по качеству дорог кто готов принимать автотуристов?

Руслан Внедорожный: Дороги сейчас везде в порядке. Федеральные трассы просто в идеальном состоянии. Тут и там приводятся в порядок дороги регионального значения. Шаблон, что в России дороги - это беда, уже устаревает. Кстати, и со второй "бедой" практически не встречался. Наоборот, убедился, что самая крутая достопримечательность России - это люди. Когда вы ездите в отпуск раз в год, вы помните понравившиеся места. А когда этим живете изо дня в день, города и веси в итоге перемешиваются и порой не упомнишь все. Поэтому самое лучшее в моих впечатлениях - люди. Их помнишь и их поступки не забываешь никогда.

Один в трейлере, не считая собаки, - и весь мир у тебя в кармане! Фото: Из архива Руслана Внедорожного

Путешествие в собственном доме на колесах - мечта многих людей и может стать трендом отечественного туризма. Но многие не знают, как приступить к делу, как обустроить автомобиль, с чего начать.

Руслан Внедорожный: Учитывая, что вся изюминка такого путешествия в том, что можно побывать в незаезженных, порой глухих местах, конечно, я выбрал внедорожник. Сам подготовил его к езде по сложным участкам, провел реальный тест-драйв.

Дом на колесах строил под автомобиль. Начинку собирал прямо в магазине товаров для дома и строительства. Приобрел фанеру, саморезы, герметик, утеплитель. Это была настоящая стройка.

Вы по образованию инженер, да еще энергетик, вам, конечно, было полегче, чем обычному человеку...

Руслан Внедорожный: Я тоже простой человек и не семи пядей во лбу. Если есть тяга к чему-либо, если есть цель, то придешь к ней не зависимо от образования. Тем более сегодня на любой вопрос ответит интернет.

Спартанским ваш образ жизни не назовешь. Как вы питаетесь?

Руслан Внедорожный: Один раз в день. Утром - пара чашек кофе. Обед пропускаю. К вечеру, когда выбрана локация для ночлега, готовлю полноценный ужин. За все время путешествия не потерял ни одного килограмма. Но и не поправился.

А какие меры безопасности предпринимаете?

Руслан Внедорожный: От кого? Никаких. При встрече с людьми нужен только язык. Это миф, что опасно одному в безлюдных местах, что опасно, скажем, на Кавказе. Я побывал в семи республиках Северного Кавказа, останавливался в горах, в глухих местах. Никаких проблем. Наоборот, видел только отзывчивых людей. Ко мне подходили, спрашивали, какая помощь нужна, звали в гости, кормили, поили. Северный Кавказ - это добрейшие люди и изумительно красивая природа. Что касается диких животных, то мне, по счастью, удается избегать непосредственной встречи с ними. Один раз медведь приходил, терся о прицеп. И то об этом я узнал от местного фермера.

Какова цель вашего путешествия?

Руслан Внедорожный: Во-первых, хочу показать, что в нашей стране есть замечательные, очень интересные и красивые места. Гордость за свою страну в человеке возникнет только тогда, когда он свою родину изнутри будет знать лучше, чем курорты Турции и пивные кабаки Праги. Моя цель в путешествиях - увидеть, впитать и узнать как можно больше. Справиться с теми трудностями, которые случаются в дороге. Это хорошо помогает испытать себя. Во-вторых, это развитие автотуризма. Посмотрев мои ролики, люди увидят, что вполне реально сделать дом-фургон своими руками и, что немаловажно, его можно сделать из отечественных материалов.

Вы счастливы?

Руслан Внедорожный: Да! Люблю путешествия и за то, что никогда не знаешь, как все пройдет и что тебя ждет впереди.

Как устроен этот уникальный фургон

На площади три на полтора квадратных метра уместились кухня, спальня и рабочий кабинет. Здесь есть все, чтобы автономно прожить целый месяц.

На менее чем пяти квадратных метрах вместились холодильник и маленький морозильник, водопровод, мойка, стиральная машинка на 3 кило белья, плита с несколькими степенями защиты от утечки газа и газовый баллон, шкаф для одежды, полноценное спальное место, при откидывании превращающееся в рабочий стол.

Благодаря солнечным батареям в доме есть даже электричество, которого хватает и для зарядки телефона, и для полноценной работы сварочного аппарата. Есть генератор.

Продумана система фильтрации воды, и баки с водой Руслан может заправить буквально из любого источника. Фильтры могут очистить воду любой степени загрязнения, кроме морской. Это позволило, будучи в Ярославской области, в течение месяца пить воду, взятую прямо из Волги.

Спальня - это матрац 190 на 140 см. Столешница. Шкафы с полками. Ноутбук. Связь есть практически всегда, "Мегафон" ловит везде, даже в горах.

В фургоне есть даже кухня с мойкой. Фото: Из архива Руслана Внедорожного

Из блога Руслана

Самое классное время суток - это утро! Еще круче - это рассвет! Проснуться утром, встретить рассвет в живописном месте, да еще с видом на Эльбрус. Посидеть на пороге дома на колесах, попивая кофе и любуясь всей этой красотой, ну разве это не счастье?

Для меня счастье - это не иметь кучу комнат с видом на соседнюю многоэтажку, а соседствовать с природой и заряжаться ее энергией вдали от всей этой суеты, проблем. Но это не значит, что я асоциален или, как затворник, отказался в этой жизни от всего! Нет, мне также важен уют, комфорт, что облегчает жизнь в быту. В моем доме на колесах есть все, включая разную бытовую технику, и даже полноценная стиралка.

Есть будущее у такого вида отдыха, как караванинг (путешествия с домом на колесах), с учетом новых и разных технологий позволяющего находиться и жить там, где тебе хочется? Однозначно есть! И тут кто-то предпочтет путешествовать с домом на колесах, а кто-то вообще, как мы с @richi4x4, променяет повседневный образ жизни в стационарном жилье на мобильное, открывающее новые возможности.

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