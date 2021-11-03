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03.11.2021 19:55
Рубрика: Общество

РКН потребовал вернуть аккаунт правительства Севастополя в Instagram

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Роскомнадзор обратился в компанию Facebook с требованием снять блокировку с аккаунта правительства Севастополя в Instagram.

Фото: Istock
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В пресс-службе РКН сообщили, что в Facebook было направлено письмо с требованием "незамедлительно снять все наложенные ограничения и пояснить причины их введения", передает ТАСС.

В своем письме Роскомнадзор также отметил, что действия администрации соцсети нарушают принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.

Ранее сегодня стало известно, что официальный аккаунт правительства Севастополя в Instagram, у которого было более 10 тысяч подписчиков, был удален из-за "чрезмерной активности". Администрация соцсети посчитала, что на странице давали слишком много ответов на комментарии пользователей.

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