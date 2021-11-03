В Астрахани в моду вошел бердвотчинг

В Астраханской области набирает популярность новый вид отдыха - бердвотчинг, наблюдение за птицами. Организаторы утверждают, что это отличная альтернатива рыбалке: и отдых, и медитация, и даже спорт, ведь наблюдатели еще и соревнуются, сколько они увидели видов. Осенью удача особенно благоволит бердвотчерам: становится меньше листвы, а значит, и больше шансов увидеть редкую птицу.

- За птицами намного проще наблюдать, чем за животными: они высоко летят, их можно заметить на любой речке за городом в отличие от зверей, которые обычно прячутся в лесу или в тростнике, - рассказал "РГ" астраханец Владимир Паньков, бердвотчер с девятилетним стажем. Замеченных птиц он заносит в онлайн-приложение, которое автоматически считает количество "собранных" видов. Соревнование носит название "Большой год", его организует Союз охраны птиц России.

- Здесь награды не важны, я получаю удовольствие от своих наблюдений, - утверждает Владимир. - Это похоже на коллекционирование, только мы собираем не самих птиц, а их названия и фотографии. Например, мой рекорд за год - 120 видов. Но есть профессионалы, которые видели намного больше. Московский бердвотчер Илья Уколов, автор книги "Птицы. Наблюдаем, определяем, фотографируем" встретил более 650.

Одним из первых в Астрахани орнитологические туры для всех желающих организовал Астраханский государственный биосферный заповедник, где можно встретить более 300 видов пернатых. Поздней осенью их становится еще больше: в дельту Волги прилетают и остаются на некоторое время, чтобы передохнуть и набраться сил, птицы, спешащие на юг из северных краев России. Например, в ноябре можно увидеть, как прибывшие из Сибири многотысячные стаи лебедей-кликунов с трубным: "ганг-го, ганг-го, ганг-го!" проносятся над гладью взморья - удивительно красивое зрелище. Неслучайно известный поэт Велимир Хлебников, чей отец был основателем заповедника, называл Астрахань Лебедией.

В пик миграции в волжскую дельту в день слетается до полутора миллионов водоплавающих: нырковые утки чернети, малый и большой крохали. И наоборот, готовятся к отлету местные виды: большие бакланы, кудрявые пеликаны, белые цапли. Они собираются большими стаями и становятся заметны наблюдателям издалека.

Туристов в заповеднике проводят по маршрутам на лодках и по специально оборудованной экотропе, предлагают понаблюдать за пернатыми с вышек и из так называемых засидок, мест, где на птиц можно смотреть в пределах вытянутой руки, оставаясь при этом незамеченными.

- Для наших гостей бердвотчинг - это как перезагрузка, возможность вырваться из бешеного ритма жизни, - рассказала "РГ" замначальника отдела развития и познавательного туризма Астраханского биосферного заповедника Марина Вильданова. По ее словам, заповеднику туристы тоже важны, ведь чем ближе становится человек к природе, тем сильнее ощущает себя ее частью и приходит к пониманию, что ее необходимо сохранять.

Расположенные близ взморья турбазы наряду с охотой и рыбалкой тоже стали предлагать услуги любителям бердвотчинга. В комплект входит полный комфорт: трансфер, размещение в номере, питание и услуги егеря, который провезет на лодке по самым птичьим местам, а вечером за дополнительную плату на базе предложат еще и баню. Но нужно быть готовыми к раннему подъему: выезд на взморье - в 6.45.

Если не позволяет время и финансы, то можно попробовать понаблюдать за птицами, не выезжая за город. К примеру, краснокнижный орлан-белохвост часто замечен на окраинах, а иногда его можно встретить и в центре Астрахани, над городским островом. Из-за своих крупных размеров орлан хорошо заметен издалека, и его можно сфотографировать на обычный смартфон. По словам Владимира Панькова, недалеко от города в ноябре он не раз встречал и таких редких птиц, как краснокнижный тундровый лебедь, стрепет, белый и серый журавль, которые в это время летят на юг.

- Однажды меня попросили показать гостям из Ярославля усатую синицу, - вспоминает Владимир Паньков. - Это одна из самых маленьких астраханских птиц. Она обитает в тростнике, заметить ее новичку непросто, но можно приманить, включив аудиозапись ее голоса. Но есть птицы и еще меньше. К примеру, ремез или крапивник. А однажды наблюдателям повезло встретить в этих краях желтоголового королька, самую маленькую птицу России.

Редкую усатую синицу ни с кем не спутать из-за ярких черных "усов". Фото: Владимир Паньков

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.