В Астрахани запускают в производство беспилотники для поиска рыбы

Астраханский государственный технический университет готовится к запуску в серийное производство морских безэкипажных судов для исследования акватории Волги и Каспия. Мобильные роботизированные комплексы "Севрюга" и "Берш" будут собирать информацию о проходимости водоемов, качестве воды и оценивать рыбные запасы. Управлять роботами можно посредством радиосвязи с берега или с борта научно-исследовательского судна, а данные получать - в видеоформате на компьютер.

Работа над этим проектом велась около года с нуля. Партнером разработчиков стал Волжско-Каспийский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Судно-дрон прошло ходовые испытания, во время которых специалисты проверили эксплуатационные качества техники, а также получили первые карты дна акватории и экспериментальные данные. Благодаря высокой курсовой устойчивости и системе защиты двигателя морской комплекс хорошо показал себя в работе на мелководье, что актуально для Прикаспия.

Небольшое (1,2 метра на 650 сантиметров) судно построено по модульному принципу. На него можно установить различное оборудование, например, рыбопоисковый трансдьюсер, а с помощью эхолотов, профилографов и гидролокатора оно измеряет глубину и рельеф водоемов. Предложенная разработчиками конструкция способна получать данные с различной глубины в течение 20 часов в радиусе от одного до десяти километров.

- Полученная карта рельефа дна позволяет контролировать состояние судоходного канала, оценивать скорость обмеления, следить за качеством дноуглубительных работ, давать заключение о возможности организации рыбных хозяйств и объектов промышленного рыбоводства. Это намного сокращает трудозатраты гидрологов, - рассказал "РГ" руководитель проекта - доцент кафедры судостроения и энергетических комплексов морской техники АГТУ Гурий Кушнер.

"Севрюга" оснащена автоматизированным комплексом по оценке качества воды и воздуха, поэтому изобретатели считают, что проект будет востребован нефтедобывающими компаниями, портовыми зонами и экологами.

- Обычно целые группы специалистов выходят на судне в море и вручную берут необходимые пробы. Робот же значительно упростит эти процессы, - считает Кушнер.

Уже ведутся испытания еще одного безэкипажного судна. Более компактный робот "Берш", младший брат "Севрюги", создан непосредственно для рыбопромысловых хозяйств. Ученые взялись за его разработку, получив прямой запрос от организаций, которые знакомились с изобретениями астраханцев на научно-технических выставках, поэтому сомнения в востребованности инновации нет. "Берш" способен искать рыбу и в водорослях, и на мелководье, а также "придерживать" ее возле себя подкормкой с помощью специального модуля. По словам Гурия Кушнера, в России подобных изобретений пока нет, а те, что встречаются за рубежом, в 3 - 4 раза дороже.

- Рынок еще ненасыщен, конкуренции - минимум, - утверждает он. Вопрос сейчас только в том, как скоро мы сможем запустить производство в таких масштабах, которые удовлетворят запросы потенциальных заказчиков. .