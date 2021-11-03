В Калмыкии геологи пробурят скважину глубиной 7000 метров

В Калмыкии начинается многообещающий этап геологоразведочных работ. Специалисты ищут в степной республике запасы газа. После необходимой подготовки геологи намерены пробурить семикилометровую скважину. До сих пор недра Калмыкии на такой глубине не исследовались.

Работу в южнороссийской республике разворачивает крупная газодобывающая компания из Якутии. Потенциальные запасы калмыцкого газа оказались настолько привлекательными, что якутская компания, которая обладает здесь двумя лицензионными участками, приступает к геологоразведке. Уже подписан контракт на производство полевых сейсморазведочных работ, которые предполагается завершить в феврале 2022 года.

- Мы планируем проводить геологоразведку на Майском и Буратинском лицензионных участках. В этом году пройдут необходимые для уточнения структуры залежей сейсморазведочные работы на 700 погонных километрах. А в следующем мы проведем бурение поисковой разведочной скважины глубиной 6,5 - 7 тысяч метров. По предварительной оценке, перспективный ресурс газа на двух наших участках может составлять до одного триллиона кубометров, - говорит главный геолог якутской компании Антон Недосекин.

Между тем, по данным специалистов минприроды Калмыкии, только на этих двух исследуемых лицензионных участках потенциальные запасы газа могут составить один триллион 200 миллиардов кубометров.

- Кстати, на семи лицензионных участках в Якутии, где ведет свою основную деятельность газодобывающая компания, начавшая разведку в Калмыкии, суммарные запасы газа составляют около 430 миллиардов кубометров, почти в три раза меньше, чем возможные запасы на двух относительно небольших участках в степной республике. То есть потенциал у нашего региона огромный. Практически вся Калмыкии является перспективной с точки зрения открытия новых месторождений углеводородного сырья. В северной части региона значительные залежи нефти и газа могут находиться в так называемом подсолевом комплексе отложений, то есть на глубине от четырех километров и более. А на юге перспективен палеогеновый комплекс. Здесь углеводороды могут залегать на глубине до 3,5 километра, - поясняет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия Очир Джамбинов.

В региональном минприроды отмечают, что, поскольку компания из Якутии является газодобывающей, ее в первую очередь интересует голубое топливо, но в результате глубокого бурения вполне может обнаружиться не только перспективное газовое, но и нефтяное, нефтегазовое или нефтегазоконденсатное месторождение. В том случае, если имеющиеся прогнозы о значительных запасах углеводородов подтвердятся (а это может стать известно только по результатам бурения), в Калмыкии начнется разработка и запуск в эксплуатацию нового и довольно масштабного месторождения.

- Правительство региона делает ставку на нефтегазовый сектор, как один из наиболее перспективных. Но это, к сожалению, небыстрый процесс, он требует большого количества времени, - отмечает Очир Джамбинов.

- Сейчас наша основная задача - подтвердить ресурсную базу в республике. Мы провели предварительные исследования и видим хорошие перспективы. Когда закончим бурение поисково-разведочной скважины, тогда можно будет говорить о переходе к реализации проекта промышленной добычи местного углеводородного сырья, - говорит Антон Недосекин.

Между тем

Калмыкия расположена в районе Прикаспийской и Северо-Кавказской нефтегазоносных провинций, при этом ее территория исследована неоднородно и в республике практически не проводилось глубокое параметрическое бурение.

Однако, по словам доктора геолого-минералогических наук, первого заместителя гендиректора - руководителя производственного блока холдинга Росгеология Александра Афанасенкова, в Калмыкии имеются подготовленные к глубокому поисково-оценочному бурению перспективные объекты.

Например, запасы свободного газа Буратинской структуры оцениваются более чем в 600 миллиардов кубических метров. Всего же в республике разведано лишь около восьми процентов запасов углеводородов. А поскольку Калмыкия находится в Европейской части России с хорошо развитой нефтегазотранспортной и нефтегазоперерабатывающей инфраструктурой, эксперты высоко оценивают ресурсный потенциал региона.