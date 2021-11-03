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03.11.2021 10:35
Рубрика: Общество

В Крыму до конца года засадят деревьями 280 гектаров

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 251(8602)
В 2021 году в рамках ежегодной всероссийской акции "Сохраним лес" в Крыму высадят около миллиона саженцев лесных культур на площади 280 гектаров.
Еще пару недель назад на этом месте был замусоренный пустырь. Фото: Алексей Вакуленко/РГ Еще пару недель назад на этом месте был замусоренный пустырь. Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Еще пару недель назад на этом месте был замусоренный пустырь. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

По словам вице-премьер-министра - министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, насаждения появятся на территориях Белогорского, Бахчисарайского, Раздольненского, Судакского, Старокрымского и Евпаторийского лесничеств. В прошлом году в рамках акции в республике высадили 834 тысячи растений на площади 250 гектаров.

Фото: Сергей Наливайко
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Началась акция в Евпатории, Бахчисарайском и Раздольненском районах, а также в поселке Новофедоровка Сакского района. Там в рамках нацпроекта "Экология" в ближайшее время высадят около 60 тысяч деревьев. В Евпатории, например, лесная зона появится вдоль улицы Западной микрорайона Спутник-2 и с годами, надеются его жители, перекроет весьма унылый вид на серый длинный забор нового кладбища. На прошлой неделе наряду со специалистами из лесных хозяйств, чиновниками и волонтерами жители Спутника-2 высадили на западной границе микрорайона 2500 саженцев ясеня обыкновенного.

- 30 лет мы не видели здесь никакой растительности, было чистое поле, - рассказал "РГ" участвовавший в процессе житель микрорайона Рустам Меркушев. - К тому же, перед высадкой убрали многолетний мусор. Отрадно, что наши дети в будущем смогут гулять в этом лесном массиве, зная, что это деревья, посаженные их родителями.

Директор государственного автономного учреждения РК "Евпаторийское лесное хозяйство" Ярослав Игнатенко отметил, что саженцы ясеня два года выращивали в питомнике хозяйства, а семена собирали в Крыму.

- Ясень - лесообразующая порода деревьев, которая не боится засухи, она пылестойкая и дает большой годовой прирост, - пояснил он.

Игнатенко уточнил, что всего в этом году на землях Евпаторийского лесхоза, к которым относятся и территории Сакского района, в рамках нацпроекта "Экология" засадят 75 гектаров.

- В следующем году - 86 гектаров, - добавил он. - С 2014 года мы ежегодно засаживаем не менее 30 гектаров лесом.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Замглавы регионального минэкологии Владимир Капитонов сообщил, что высадки саженцев намечено завершить к началу декабря. Кроме того, он рассказал, что министерство экологии и природных ресурсов Крыма предложило использовать для формирования лесных зон земли сельхозназначения, которые в силу различных причин не используются по профилю.

- Эту инициативу сейчас рассматривает межведомственная комиссия, - говорит замминистра. - Думаю, в течение года какие-то площади уже будут переданы. Мы уже определили около 5 тысяч гектаров таких земель в степных районах. Хватит на долгие годы. Породный состав будет подбираться в зависимости от почвы.

Кстати

Министерство экологии и природных ресурсов РК инициирует создание в Крыму лесопарковых зеленых поясов ("зеленый щит"). В ведомстве пояснили, что в действующем законодательстве отсутствует установленный порядок внесения сведений о границах лесопарковых зеленых поясов в Единый государственный реестр недвижимости. Чтобы урегулировать вопрос, после проведения общественных обсуждений власти республики направят соответствующие предложения на рассмотрение в правительство РФ.

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