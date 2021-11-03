В Крыму на мэра Белогорска завели дело за взятку 1,4 миллиона рублей

Главное следственное управление СК по РК и Севастополю возбудил уголовное дело по факту получения крупной взятки мэром Белогорска Игорем Ипатко, которого накануне задержали оперативники УФСБ.

Коррупционная история началась весной 2021 года, когда в администрацию Белогорска обратился предприниматель, специализирующийся на пассажирских перевозках. Он подал заявление о составлении и выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для строительства на нем здания.

Чуть позже, по данным управления по расследованию особо важных дел ГСУ, мэр вызвал коммерсанта к себе, потребовав от него вознаграждение за содействие в решении этого вопроса, а также в переносе ЛЭП и спиле деревьев с участка. По сути бизнесмен был вправе рассчитывать на бескорыстное выполнение чиновниками мэрии всех перечисленных выше действий и муниципальных услуг, которые входили в круг обязанностей мэра и его подчиненных.

Для передачи денег чиновник привлек посредника. Накануне после получения от предпринимателя взятки в размере 1,4 миллиона рублей посредника и мэра задержали оперативники УФСБ России по РК и Севастополю.

Сейчас главе администрации инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере, а его знакомому часть 4 статьи 291.1 - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Сейчас с подозреваемыми проводят неотложные следственные действия для закрепления доказательств преступления. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения.

40-летний Игорь Ипатко занимал должность главы администрации Белогорска с октября 2019 года.