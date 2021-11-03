В Крыму ответили на заявление Украины о "кровавой бане" для армии России

Командование Вооруженных Сил Украины неадекватно оценивает ситуацию и находится в состоянии непонятно на чем основанной эйфории. Так политолог Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игоря Романенко.

- Складывается ощущение, что генерал Романенко слишком много прочитал оптимистичных докладов своих подчиненных. Настолько много, что сам в них поверил, - сказал Руслан Бальбек. - И теперь в его штабной мысли украинская армия представляется высокотехнологичной военной машиной, способной перемолоть любую армию нашей планеты.

На самом деле у армии Украины нет шансов тягаться с Вооруженными Силами РФ, и киевским военным это хорошо известно, отметил политолог. Однако, по мнению Бальбека, в этом соперничестве нет необходимости, поскольку Россия не готовит нападения на Украину. Российское государство не кровожадное, как это представляется из Киева.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украине нужно готовиться к введению военного положения. Угроза, по словам Романенко, исходит от России, однако если российские солдаты ступят на Украину, их ждет "кровавая баня".