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03.11.2021 12:08
Рубрика: Власть

В Крыму уровень зарегистрированной безработицы снизился в несколько раз

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Экономика Крыма № 250(8601)
По данным Центра занятости РК, в сентябре в ведомство за содействием в поиске работы обратился 3991 человек, что в 2,1 раза меньше, чем за соответствующий месяц прошлого года (8345 человека). За девять месяцев безработными признано в 2,9 раза меньше крымчан (20519), чем за аналогичный период 2020 года. Уровень зарегистрированной безработицы - 1,3 процента рабочей силы, в прошлом году - 5,2 процента. Как пандемия повлияла на рынок труда, узнал корреспондент "РГ".
Среднемесячная зарплата крымчан.
Среднемесячная зарплата крымчан.

С октября 2020-го по сентябрь 2021 года наиболее востребованными в Крыму оказались медицинские сотрудники, количество вакансий увеличилось на 78 процентов, отметили в "Авито Работа". Также за это время вырос спрос на специалистов в сфере искусства и развлечений (на 77 процентов), ЖКХ (на 70 процентов). Медианная зарплата в этих группах профессий заметнее всего увеличилась у медиков (на 20 процентов - до 30 000 рублей), у работников сферы искусства (на 11 процентов - до 26 000 рублей) и ЖКХ (на восемь процентов - до 27 000 рублей).

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Эксперты также отмечают, что в Крыму как курортном регионе традиционно востребованы сотрудники в туристической сфере и ресторанном бизнесе. В сентябре 2021 года количество вакансий увеличилось на 40 процентов, а соискательская активность при этом возросла в три с половиной раза. Медианная зарплата зависит от должности и графика работы: так, кассир в ресторане с графиком 5/2 может получать до 52 800 рублей в месяц, хостесс в отеле в Симферополе с полной занятостью - от 60 000 до 80 000 рублей.

Также по наблюдению специалистов увеличился спрос на сотрудников без опыта работы.

- Если сравнивать показатели за два года (с сентября 2019-го по сентябрь 2021 года) в Крыму наибольший рост числа вакансий наблюдается для соискателей без опыта, студентов (в четыре с половиной раза за указанный период), охранников (в два с половиной раза), - говорит руководитель по развитию "Авито Работа" Дмитрий Пучков.

В это же время, со стороны работодателей заметнее всего спрос снизился на консультантов (на 27 процентов) и специалистов в сфере компьютерных технологий (на 12 процентов). Медианная зарплата, напротив, увеличилась в первом случае на восемь процентов и составила 30 000 рублей, во втором - на 16 процентов до 35 000 рублей.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- В ближайшем будущем экономика Крыма будет возвращаться к допандемийным показателям, так как из-за все еще закрытых границ, путешествия по России стали пользоваться у россиян большим спросом. Поэтому наиболее востребованными останутся сотрудники в сфере туризма, искусства и развлечений, а также ресторанного бизнеса, - прогнозирует Дмитрий Пучков.

В Центре занятости РК отмечают в этом году увеличение числа заявок от работодателей. С начала года была заявлена информация о 67419 свободных рабочих местах, в прошлом году - о 58135. На конец сентября 2021 года актуальными оставались 22899 вакансий, на которые претендовали 14759 человек. При этом на рабочие профессии приходится 60,7 процента вакансий. Также работодателям нужны врачи, медсестры, охранники, учителя, воспитатели, водители автомобилей, подсобные рабочие, уборщики производственных и служебных помещений, повара, горничные, официанты, виноградари. Нуждается в кадрах и строительная отрасль.

- В связи с высокими темпами строительства в последние годы в Крыму действительно отмечается превышение спроса на трудовые ресурсы над предложением. Дефицит наблюдается как среди офисного персонала, так и среди производственного. В основном не хватает специалистов по производству железобетонных изделий и каркасов, а также машинистов строительной техники и фасадчиков, - говорит директор по маркетингу и продажам Гринвуд Девелопмент Артур Дубровский.

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Ситуация в отрасли по всей стране, в том числе и в Крыму, осложнилась из-за оттока трудовых мигрантов.

- Строители из ближнего зарубежья, которые фактически являются профессионалами в своем деле, были вынуждены вернуться на родину. Сейчас таких специалистов значительно меньше, - отмечает Артур Дубровский.

Кстати

По данным Центра занятости РК, на конец сентября на учете состояли 11840 безработных, что значительно ниже уровня прошлого года (47849 человек). Большинство крымчан, находящихся в поиске работы, из Симферополя, Керчи и Джанкойского района. Из числа безработных 57,6 процента - женщины, 56,7 - жители сельской местности. Образовательный уровень безработных не изменился, по-прежнему 33,4 процента из них не имеют среднего профессионального образования.

С начала года при содействии службы занятости населения Республики Крым трудоустроено 18507 человек, из них жители сельской местности - 10726 человек. Уровень трудоустройства обратившихся граждан составил 48,2 процента.

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