В Ростове индустрия моды стала драйвером развития региональной экономики

В Ростове-на-Дону прошло самое модное мероприятие осени Don Fashion Week. На форум приехали более 40 участников из разных регионов страны. Проведено более 30 показов одежды, на которых представлены лучшие коллекции сезона 2021 - 2022.

Что показала Неделя

Сейчас индустрия моды является второй потребительской индустрией после продуктов питания. Так, директор Гарантийного фонда Ростовской области Роман Соин обратил внимание на то, что фешн-индустрия не ограничивается моделированием и пошивом одежды. Сюда также входит производство тканей и фурнитуры и даже сельское хозяйство, так как, чтобы ткать лен, сначала его нужно посеять и вырастить. Поэтому это достаточно широкий сегмент малого и среднего бизнеса. Таким образом развитие моды является драйвером роста и многих отраслей экономики.

По словам главы департамента экономики Ростова-на-Дону Полины Коростиевой, сегодня только в областном центре более 700 компаний относятся к легкой промышленности, и 600 из них - малые. Производство одежды, обуви, трикотажа, кожаных изделий активно развивается: по сравнению с прошлым полугодием выпуск текстильных изделий вырос на 70 процентов, а производство одежды - на 60. В регионе есть примеры компаний, лидирующих в Fashion-индустрии: "Элис", "Актив Дон", "Модерн", "Атлантис стиль" и другие.

Между тем сегодня в продаже одежды по-прежнему преобладает импортная продукция, источники называют цифру до 80 процентов. По оценке главы Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрея Разбродина, российским компаниям остается только 20 процентов рынка. Но все смелее заявляет о себе отечественный дизайн. Сами участники рынка признают, что в условиях закрытых границ они перешли с иностранных брендов на российские.

В январе - апреле 2021 года продажи российских брендов на Wildberries увеличились на 73 процента, при динамике продаж зарубежных брендов на 17 процентов. Это отчасти можно объяснить перераспределением бюджета домохозяйств. Деньги, направляемые раньше на путешествия, отдых и развлечения, стали расходоваться на шопинг. Кроме того, крупные ретейлеры в пандемию были признаны системообразующими и получили дотации от государства, а малый бизнес - субсидии. При этом правительство поставило задачу увеличить вдвое экспорт российских товаров легкой промышленности к 2025 году. На ее поддержку выделяются значительные средства: в 2016 году - 2,54 миллиарда рублей, в 2017-м - 3,78, в 2018-м - 3,86, в 2019-м и 2020-м - около 3 миллиардов.

Мало-помалу

Предприятия модной индустрии - это в основном предприятия малого бизнеса. И для них характерны те же проблемы, что и для других малых предприятий. Как отмечают эксперты, эта индустрия может двигать экономику региона, но для этого нужна развитая инфраструктура. Многие воспринимают отрасль как творческую. Но это бизнес.

- Развитию и продвижению ростовских дизайнеров помогают специальные платформы и государственная поддержка, которая включает в себя бесплатное бухгалтерское и юридическое сопровождение, регистрацию товарного знака, предоставление рабочих мест в коворкингах, создание сайтов и аккаунтов в "Инстаграме", - отметила Полина Коростиева. Сейчас появляется много креативных пространств, создающих эффект синергии при работе в компании единомышленников.

- В условиях пандемии малые компании проявили большую гибкость, благодаря этому отрасль не провисла, а даже подросла, - считает эксперт. - Когда возник дефицит средств индивидуальной зашиты, произошла переориентация производства на пошив лицевых масок, и это позволило быстро насытить рынок. Умение мгновенно подстраиваться под конъюнктуру дает шанс развиваться дальше.

Важно, чтобы на любом этапе производственной цепочки предприниматели знали, какую финансовую помощь они могут получить для развития своего дела. Роман Соин рассказал о том, как может помочь Гарантийный фонд, и призвал всех активно пользоваться открытыми возможностями.

Задача власти - максимально использовать это преимущество и помогать продвижению талантливых региональных дизайнеров. Ведь благодаря их творчеству укрепляется и бренд региона.

- К примеру, флаг Ростова, которым Баста размахивал на концерте в Нью-Йорке, придуман нашим художником Владимиром Овечкиным. Кроме этого, у нас есть свое направление, казачий поп-арт Максима Ильинова. Его аксессуары и одежда - это прекрасный сувенир с юга, - говорит Полина Коростиева.

Байеры уходят в онлайн

В период эпидемиологических ограничений индустрия моды успешно перешла в онлайн-формат, сохраняя и даже открывая новый розничный шоурум. При этом надо понимать, что без "реала" отрасли не обойтись. Байеры хотят знать, что они закупают, пощупать ткань, увидеть качество пошива. Также необходимы живые показы. Именно на них можно определить, какие модели пользуются успехом, и на малых партиях отработать большие тиражи. Более 70 процентов покупателей говорят, что хотят, как прежде, ходить в магазины, при этом онлайн продолжает расти.

- Простая формула, по которой работает весь модный бизнес мира, - сначала шьют коллекцию, а уже по этим образцам выполняют заказы, - говорит президент сообщества русских байеров Елена Буграева.

В России есть множество малых и крупных брендов, однако их мало на мировом рынке интернет-торговли. В частности, на торговой площадке Aizel.ru из 700 представленных брендов только 150 - российские. И то благодаря сотрудничеству с платформой президента Национальной палаты моды Александра Шумского. Притом что ни с количеством российских брендов, ни с качеством пошива изделий существенных проблем у отечественных производителей нет.

По мнению инстаграм-блогера Татьяны Васильевой, в стране отмечается сильное расслоения в доходах, и даже средний класс не может позволить себе покупать брендовые вещи. Однако культура потребления начинает меняться: уже не так ценятся бренды люксового сегмента, их вытесняют молодые марки.

- Невозможно не обратить внимание на то, что в наших городах молодежь одета стильно. Не последнюю роль в этом сыграли соцсети, - говорит блогер.

А стилист Николай Вознесенский заметил:

- Благодаря коронавирусу уравнялись силы брендов: все они продаются в интернете. Теперь необязательно создавать и содержать разветвленные торговые сети, развивать логистику. Презентация продукции и прием заказов осуществляется в сети виртуальной. И с доставкой потребителю нет никаких проблем: работает множество международных, частных и государственных транспортных, почтовых и курьерских служб. Благодаря доступности новых технологий дистанционной торговли для субъектов малого и микробизнеса новые перспективные бренды могут появиться в небольших, "домашних" ателье. При желании и наличии вкуса можно создать отличную марку. Причем в регионах может пользоваться популярностью одежда, создаваемая с учетом местных традиций.

Цифровая реальность открывает новые возможности для индустрии моды, речь идет о направлении FashionTech. Это и маркетплейсы, и виртуальные примерочные, и одежда с дополненной реальностью. С помощью новых технологий в скором времени можно будет решить и одну из застарелых проблем отрасли - защиту интеллектуальных прав и собственности на оригинальные разработки. Все, что дизайнеры делают в технологии 3D, может быть запатентовано. Это касается и орнаментов, узоров, расцветки, вся креативная продукция будет охраняться авторским правом.

- Российское патентное ведомство начинает принимать трехмерные модели объектов, - заявил заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативной индустрии Сергей Матвеев. Благодаря этому можно будет бороться с контрафактом.

Все больше покупателей хотят знать, из каких тканей шьется одежда, кто и как ее производит. При этом у потребителей возникают даже экологические требования к материалам: они интересуются, например, возможностью утилизации материалов. И поэтому особый интерес вызвала на Don Fashion Week коллекция дизайнера Леси Лесной, изготовленная из вторсырья. Ее представил регоператор "Чистый город". Пока потребитель не готов платить больше за переработанные и экологичные товары, которые могут быть дороже обычных. Но если ретейлер покажет, что рационализирует потребление, например, открывает ресейловые площадки или принимает вещи на переработку, то его экологические инициативы будут поддержаны, уверены авторы необычной коллекции.

Цитата

Николай Вознесенский, стилист:

- В моду возвращаются гипертрофированные мужские и женские образы. Женщины будут приобретать более легкую, сексуальную одежду, а мужчины - одеваться грубее и по-модному неряшливо. Это станет новым веянием в противовес гендерному стилю.