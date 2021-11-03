В Севастополе чиновники подрались с нелегальными торговцами

В Севастополе возле рынка на 5-м километре Балаклавского шоссе произошла драка между сотрудниками департамента сельского хозяйства и потребительского рынка и стихийными торговцами. Три человека обратились в больницу с травмами.

Видео инцидента накануне было опубликовано в соцсетях, хотя сама потасовка произошла 29 октября. На записи видно, что сотрудники департамента и торговцы сначала кричали друг на друга, а потом кто-то из толпы ударил одного из чиновников монтировкой. После этого в ход пошли кулаки, удары наносили обе стороны конфликта.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД России по Севастополю, сигнал о драке возле рынка "Южный" поступил в полицию, на место выехал наряд. Выяснилось, что сотрудники департамента проводили рейд для пресечения несанкционированной торговли. Торговцы не хотели уходить с прибыльных мест, проявляли агрессию по отношению к чиновникам, применяли нецензурную брань и физическую силу.

В драке один сотрудник департамента и двое уличных торговцев получили телесные повреждения. Они обратились за медицинской помощью в травмпункт горбольницы №1. В полиции начали проверку по факту инцидента, в которой будут учтены обстоятельства конфликта и тяжесть причиненного вреда здоровью.