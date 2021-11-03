В Севастополе чиновники подрались с нелегальными торговцами

Новости

В МГПУ студентов на занятия будут пускать по QR-кодам 11:19
Эксперты: Семейная ипотека может исчерпать себя как стимул для строителей 11:14
Парфенов о невызове Дзюбы в сборную: Карпину предстоит нести ответственность 10:53
Студенты МГТУ ГА победили во Всероссийском конкурсе по законотворчеству 10:51
Мультфильм "Снежная королева" увидят во Франции, Турции и Южной Корее 10:44
Названа особенность российского боевого дрона "Термит" 10:43
Центральный аппарат СК проверит причастность Рашкина к убийству лося 10:37
Минэкономразвития пересчитает доходы россиян по-новому 10:35
В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убиты 8 человек 10:35
Независимый депутат Андрей Медведев может стать зампредом Мосгордумы 10:35
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в октябре 10:34
Беспилотные вертолеты начали применять на учениях 10:32
Правительство выделит более 700 миллионов рублей на хакатоны по ИИ 10:29
В МВД предложили освободить мигрантов от повторной дактилоскопии 10:21
День преподавателя высшей школы будут отмечать 19 ноября 10:20
МВД Беларуси признало экстремистскими ряд интернет-ресурсов "Белсат" 10:01
Кабмин утвердил распоряжение о премировании молодых ученых 09:59
ВМФ России может получить две атомные подлодки в 2022 году 09:34
Мошенники списали со счетов жителей Якутии два миллиона рублей 09:32
В Хабаровском крае студентов перевели на дистанционку 09:30
Все самолеты из Нижнего Новгорода вылетели обратно в Москву 09:27
Закупки Росгвардии и ФСО засекретят с 2022 года 09:21
В России создают снаряд для ловли беспилотников режущей сетью 09:18
Семак: "Зенит" не может играть против "Ювентуса" с позиции силы 09:05
Синоптики прогнозируют, что туман в Москве рассеется к 10:00 08:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 11:05
Рубрика: Происшествия

В Севастополе чиновники подрались с нелегальными торговцами

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе возле рынка на 5-м километре Балаклавского шоссе произошла драка между сотрудниками департамента сельского хозяйства и потребительского рынка и стихийными торговцами. Три человека обратились в больницу с травмами.

Фото: vk.com/ohsev
Фото: В Севастополе убрали скандальную скульптуру девушки в шортах

Видео инцидента накануне было опубликовано в соцсетях, хотя сама потасовка произошла 29 октября. На записи видно, что сотрудники департамента и торговцы сначала кричали друг на друга, а потом кто-то из толпы ударил одного из чиновников монтировкой. После этого в ход пошли кулаки, удары наносили обе стороны конфликта.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД России по Севастополю, сигнал о драке возле рынка "Южный" поступил в полицию, на место выехал наряд. Выяснилось, что сотрудники департамента проводили рейд для пресечения несанкционированной торговли. Торговцы не хотели уходить с прибыльных мест, проявляли агрессию по отношению к чиновникам, применяли нецензурную брань и физическую силу.

В драке один сотрудник департамента и двое уличных торговцев получили телесные повреждения. Они обратились за медицинской помощью в травмпункт горбольницы №1. В полиции начали проверку по факту инцидента, в которой будут учтены обстоятельства конфликта и тяжесть причиненного вреда здоровью.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Гинцбург пояснил, как проверяют, действительно ли человек сделал прививку
Центральный аппарат СК проверит причастность Рашкина к убийству лося
Закупки Росгвардии и ФСО засекретят с 2022 года
Все самолеты из Нижнего Новгорода вылетели обратно в Москву
BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями
Страховщики назвали возраст типичных виновников ДТП
ФСБ показала видео ликвидации террориста в Мурманской области