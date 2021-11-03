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03.11.2021 11:56
Рубрика: Экономика

В Сириусе стоимость квадратного метра жилья выросла в четыре раза

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Сириусе после создания федеральной территории резко выросла стоимость жилья. Например, в некоторых жилых комплексах зафиксировано подорожание в четыре раза - со 100 до 400 тысяч рублей за квадратный метр.

Фото: iStock
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- Повышение произошло с лета 2020 года, когда были частично сняты антиковидные ограничения и с того момента, как стало известно, что Сириус будет иметь новый статус - федеральной территорией (ФТ), - рассказал "РГ" эксперт по недвижимости в Сочи Арсен Александров. - Резкий скачок произошел с выходом реестра улично-дорожной сети, когда стали понятны границы ФТ и улицы, входящие в нее. В целом, повышение произошло за год, но резкий подъем начался с февраля 2021 года. Сейчас цена на жилье комфорт и бизнес-класса в Сириусе составляет от 400 тысяч рублей за квадратный метр.

По мнению сочинского риелтора Дарьи Петрухиной, в Сириусе уже давно нет стоимости в 400 тысяч рублей за "квадрат".

- Про 100 тысяч рублей за квадратный метр в Сириусе можно было говорить лет пять назад, а не год, - считает она. - Сейчас в Сириусе в принципе ничего не строится, кроме одного апартаментного комплекса, где стоимость квадратного метра составляет 1,5 миллиона рублей. Но клиентов на такие цены у меня нет.

Например, в одном из жилых комплексов, срок сдачи которого намечен на следующий год, можно приобрести почти за 400 тысяч рублей. Площадь квартир - от 31 до 76 квадратных метров. Таким образом, минимальная цена квартиры составляет более 12 миллионов рублей.

- По нашим данным, более чем за четыре года средняя цена квадратного метра в Сириусе выросла в четыре раза, - отметила генеральный директор одного из операторов недвижимости в Сочи Юлия Галимова. - В 2017 году средняя стоимость квадратного метра составляла около 150 тысяч рублей, а в октябре 2021 года цена достигала 677 тысяч рублей. И мы прогнозируем, что рост продолжится.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По ее мнению, рост обусловлен несколькими факторами. Район примечателен своей развитой инфраструктурой и местоположением. В пешей доступности есть большое количество спортивных и развлекательных объектов, научных институтов и образовательных площадок. Также поблизости расположены аэропорт, железнодорожный вокзал Адлера, граница с Абхазией, дорога до Красной Поляны и в горы, благоустроенные пляжи, прямой доступ к морю.

- Привлекательность района подтверждает и наличие большого количества элитных апарт-комплексов с мировыми отельными операторами, что в свою очередь также влияет на среднюю стоимость метра в Сириусе, - заключила Юлия Галимова. - Дополнительно стоит отметить и особый статус региона - Сириус стал первой в России федеральной территорией.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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