В Волгограде начали анализировать пробы со шламонакопителя "Химпрома"

Около тысячи образцов воздуха, почвы и воды, а также непосредственно химических отходов, взятых на шламонакопителе "Белое море" в Волгограде, отправили на исследования. Шламонакопитель - это опасное наследие обанкротившегося "Химпрома". В лабораторию пробы с этого объекта поступают под кодовыми обозначениями.

- Мы не знаем, откуда именно пробы. Пока регистрируем их в журналах. Мы должны рассыпать почву, высушить, просеять, взвесить и подготовить к исследованию на приборах, - говорит лаборант санитарно-гигиенической лаборатории Жанна Сахарова. - Образцы заливаем кислотой, жжем в печах, высчитываем содержание свинца, кадмия, цинка, меди, никеля и прочих металлов. А потом выдаем результат.

Также предстоит изучить поверхностные воды и донные отложения из Сарептского затона. Кроме волгоградских специалистов анализ проводят сотрудники лабораторий Москвы и Санкт-Петербурга.

Когда исследователи определят участки со схожим химическим составом, они разработают объемную модель "Белого моря". 3D-модель должна быть готова к середине декабря. Затем специалисты подготовят проект ликвидации опасной свалки. В следующем году документацию должны отправить на госэкспертизу. На торги за право заняться таким проектированием поступило две заявки. Как объяснили в профильном комитете обладминистрации, при определении победителя учитывался опыт, связанный с предметом контракта, и предложенная цена. По этим показателям одна компания набрала 40 баллов, вторая - ноль.

- Ликвидация шламонакопителя в Кировском районе Волгограда ведется в соответствии с планом мероприятий, предусмотренных федеральным проектом "Оздоровление Волги". На объекте и прилегающей к нему местности продолжается отбор проб из скважин. В начале ноября ожидается подписание государственного контракта на разработку проекта. Сама ликвидация начнется в 2023 году, - прокомментировал замначальника отдела организации работы в сфере обращения с отходами облкомприроды Петр Чибинев. - Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подтвердил, что ее профинансируют в полном объеме.

На разработку необходимой документации в областном бюджете предусмотрено 39 миллионов рублей. Изначально предлагалось избавиться от опасного объекта в два этапа. Сперва планировалось обезвредить участок с высоким содержанием ртути, а потом убрать все остальное. Такие работы даже включили в федеральный проект. Финансирование должно было поступить в этом году. Но средства перераспределили на 2022 - 2024 год. И теперь не предполагается разделение ликвидационных работ на отдельные этапы.