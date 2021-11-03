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03.11.2021 14:10
Рубрика: Культура

Фото: Чем уральские часы впечатлили швейцарцев

Текст: Ольга Медведева
Фото: Татьяна Андреева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 251(8602)
Музейный проект, объединяющий четыре исторических объекта в разных населенных пунктах Урала, получил Гран-при премии посла Швейцарии в России.
Один из героев музейного проекта - часы на колокольне Никольской церкви в Быньгах. Фото: Татьяна Андреева/РГ Один из героев музейного проекта - часы на колокольне Никольской церкви в Быньгах. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Один из героев музейного проекта - часы на колокольне Никольской церкви в Быньгах. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Свердловский областной краеведческий музей носит имя швейцарца Онисима Клера. Этот удивительный человек в XIX веке получил российское подданство, поселился в Екатеринбурге, стал создателем и председателем Уральского общества любителей естественной истории и первым хранителем краеведческого музея. А еще Онисим Егорович уточнил географические координаты Екатеринбурга и заставил перевести стрелки на часах главного городского собора: они отставали на целый час!

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Этой историей вдохновлялись сотрудники музея имени Клера, когда разрабатывали проект "Точное время". Они решили выйти за рамки своих зданий и фондов, чтобы рассказать о наследии уральского швейцарца, а также о сохранившихся исторических часах в уральской глубинке.

Такие часы, вернее, куранты с колокольным звоном, есть на знаменитой Невьянской башне. Акинфий Демидов заказал их в Англии, причем заплатил за импортный механизм больше, чем за строительство самого архитектурного сооружения.

Изучив английскую диковинку, демидовские мастера сами освоили производство похожих часов. Их творение установлено, например, на колокольне Никольской церкви в селе Быньги. Правда, несмотря на сохранность механизма и циферблата, стрелки давно замерли.

Еще двое уральских часов, о которых рассказывает музейный проект, показывали время без механизма. Отлитые из чугуна солнечные часы в городе Очер Пермского края можно увидеть именно такими, какими их создали в 1885 году. А вот мраморным солнечным часам в селе Мраморском Свердловской области, изготовленным в 1773 году, повезло меньше.

Памятный знак швейцарцы передали гендиректору Свердловского краеведческого музея Наталье Ветровой. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- То, что случилось с часами в Мраморском, было трагедией: после 150 лет существования они пострадали в аварии - в них врезался пьяный водитель. Раритет восстановили, но довольно грубо, и время они сейчас, к сожалению, не показывают, - рассказывает сотрудник музея имени Клера Татьяна Мосунова.

Премией посла Швейцарии в России отмечают тех, кто реально занимается сохранением швейцарского наследия в России. Причем деньги идут не на поощрение, а на развитие и популяризацию заявленных тем. Уральские музейщики в первую очередь хотят обратить внимание на удивительные часы самих местных жителей, чтобы они знали о своих достопримечательностях и берегли их. А еще есть мечта: в финале проекта "Точное время" отремонтировать и запустить старинные часы в Быньгах. Онисиму Егоровичу такое бы понравилось!

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