Фото: В Екатеринбурге детский травматолог открыл выставку своих картин

Персональная выставка работ екатеринбургского художника Андрея Пулатова, которая открылась на днях в областной универсальной научной библиотеке имени В. Г. Белинского, не первая в его творческой биографии. Но и событие не рядовое для самого художника, для поклонников его творчества и для тех, кто только сейчас откроет для себя этого автора и полюбит замечательный сказочный мир, который всматривается в нас с его картин.

Андрей Пулатов: В работе и хирурга, и художника есть общее - это ежедневный многочасовой труд. Вдохновение то ли придет, то ли нет, главное - каждый день работать. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В этом мире, нарисованном пастелью, все, как в нашем с вами: летом зеленеет трава и распускаются удивительные цветы, осенью зреют яблоки и падают на разноцветный ковер из листьев, весной ветер играет с одуванчиками, а зимой на улице уютно светят фонари. Но дальше - ищите отличия. Здешние коты умеют летать, улитки - философствовать, кукушка по вашей просьбе накукует вам лет сколько скажете. Лисы тут сиреневые, белки - отстраненно задумчивые, медведи за зайцев - горой, а ежиков здесь запрягают в санки, и они совершенно не против побыть лошадкой.

С ежиками вообще отдельная история в этом мире. Они тут, похоже, главные, раз выставка называется "Выражения Ежа", да и сам Пулатов интригует:

- Почему выражения, почему ежа? Ёж - это я, меня близкие так зовут. А мне всегда нравился этот необычный лесной зверек, маленький, но самодостаточный, колючий, но, по-моему, вполне милый, шуршит по лесу, живет какой-то своей жизнью. И что там у него в голове творится? Отсюда и его изобразительные выражения.

Профессионалы о работах Пулатова отзываются уважительно. Вот, например, Алексей Ефремов, знаменитый уральский пейзажист:

- Основным выразительным средством в творческой манере Андрея Пулатова является свет. Холодный лунный, теплый солнечный или просто внутренний - свет моделирует форму и характер забавных персонажей картин, создавая особую гармоничную среду, в которой уместны добрый юмор, светлый лиризм и фантазия автора. Живопись - это та среда, которая невозможна без света, цвета и гармонии, а именно этого нам всем так не хватает в повседневности.

Может быть, как раз света, цвета и гармонии не хватало в старинных коридорах детского отделения Уральского института травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина, больницы, где в буквальном смысле ставят детей на ноги, когда тридцать лет назад сюда впервые попал молодой хирург Андрей Пулатов. Наверняка малышам на костылях и колясках, в ортопедических аппаратах было тоскливо в казенных больничных стенах. Сегодня Андрей Рифгатович, главный внештатный детский травматолог-ортопед минздрава Свердловской области, возглавляет это отделение, на его счету более 10 тысяч операций, а в коридорах живут добрые лисы, драконы, снеговики, ежики. Дети знают, что их нарисовал доктор… и, может быть, кому-то становится не так страшно. А кто-то верит, что звери эти лечебные и волшебные, и так к ним привязывается, что хочет непременно забрать домой.

"Ёж - это я, меня близкие так зовут. А мне всегда нравился этот лесной зверек"

- Папа одной маленькой пациентки, человек, скажем так, небедный, очень хотел купить картины, сумму называл очень впечатляющую, - рассказывает Пулатов. - Но я не согласился с ними расстаться, решили, что для девочки все оцифруем и распечатаем, и будет один в один.

В общем, шанс монетизировать свой талант он упустил, зато картины - живые, настоящие - остались в отделении. А сам доктор после операции возвращается в кабинет, достает листы бумаги, пастель и рисует персонажей из другого мира, где нет страхов, боли, одиночества. То есть они есть, конечно, но эти картины доктор своим пациентам не показывает: они для разговора с самим собой, не всегда полного оптимизма, но честного. Так появляются картины "Тихая радость" - уединенный, окутанный туманом, как игрушка в вату, остров, где было бы так прекрасно порыбачить… да все времени нет. Или заманчивая разноцветная "Кривая дорожка", которая ведет бог знает куда. Или "Взаимное тяготение" двух совершенно разных персонажей, которое уж точно до добра не доведет, а вот поди ж ты...