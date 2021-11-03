Генконсул Таджикистана написал учебник истории России для мигрантов

Новости

В России создают снаряд для ловли беспилотников режущей сетью 09:18
Семак: "Зенит" не может играть против "Ювентуса" с позиции силы 09:05
Фобос: Туман в Москве рассеется к 10 утра 08:58
В Кузбассе из-за задымления на шахте эвакуировали 55 горняков 08:55
В аэропортах Москвы из-за тумана вновь задерживаются рейсы 08:54
Мишустин упростил выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций 08:52
До 2024 года в России появится не менее 900 молодежных лабораторий 08:25
В аэропорт Хабаровска посетителей пустят только по QR-коду 08:04
В Минздраве предложили сократить срок действия COVID-сертификата 07:13
Новым мэром Нью-Йорка стал бывший темнокожий полицейский Эрик Адамс 07:01
В Хабаровском крае возбудили пять дел о продаже сертификатов COVID-19 06:37
В Свердловской области непривитых работников могут перевести на удаленку 06:36
Врач назвал пять опасных продуктов "шведского стола" 06:30
Терапевт Диана Ким предупредила о последствиях недолеченного гриппа 05:58
Талибы запретили иностранную валюту на территории Афганистана 05:47
Air Canada отстранила от работы 800 человек за отказ вакцинироваться 05:32
На Камчатке введут QR-коды для полетов и поездок по полуострову 05:28
Мясников назвал доводы антипрививочников безграмотностью и словоблудием 04:38
Приморье поставило новый рекорд по вакцинации от COVID-19 03:57
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 4 ноября 03:55
Роспотребнадзор запретил ввозить из Турции лимоны с пестицидами 03:30
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации 02:34
В Швеции на посвященном группе ABBA концерте погибли два человека 02:11
Дубль Роналду спас "МЮ" от поражения в матче с "Аталантой" 01:16
BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями 01:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 08:49
Рубрика: Общество

Генконсул Таджикистана написал учебник истории России для мигрантов

Российская история глазами таджикского дипломата
Текст: Ольга Медведева (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 251(8602)
В Свердловской области готовится новое издание учебника по истории России для трудовых мигрантов. Автор - генеральный консул Республики Таджикистан в Екатеринбурге Зафар Сайидзода. В работе над пособием ему помогал таджикский писатель Вохид Гаффори.
Иностранцы, желающие получить разрешение на работу или патент на трудовую деятельность в России, сдают комплексный экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. Фото: Татьяна Андреева/РГ Иностранцы, желающие получить разрешение на работу или патент на трудовую деятельность в России, сдают комплексный экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Иностранцы, желающие получить разрешение на работу или патент на трудовую деятельность в России, сдают комплексный экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. Фото: Татьяна Андреева/РГ

"Мы таджики, носители корон", - поют популярные таджикские рэперы. Слово "тадж" по-арабски и по-таджикски означает корону или венец. И хотя такое происхождение названия народа ученые не поддерживают, версия красивая.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
30 тысяч школ в мире работают по российским учебникам

Сейчас на территории УрФО трудится и учится чуть менее 90 тысяч граждан Таджикистана. Причем по регионам они расселились неравномерно - больше всего, свыше 32 тысяч, в Тюменской области, Свердловскую выбрали около 25 тысяч, Челябинскую - 14 тысяч, а в Зауралье официально находятся только 1152 человека. Приезжие трудятся в строительстве и коммунальном хозяйстве, торговле и сфере услуг, водят такси и ведут фермерские хозяйства.

Почти 1700 таджикских ребят учатся в уральских колледжах и вузах, у них востребованы компьютерные технологии и различные инженерные специальности. Но обучаться приходится не только студентам.

Иностранцы, желающие получить вид на жительство, разрешение на работу или патент на трудовую деятельность в России, сдают комплексный экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. Для успешного прохождения его исторической части соискатель должен ответить правильно хотя бы на половину вопросов о государственных деятелях и датах главных событий, причем речь может идти как о Древней Руси и Российской империи, так и о периоде СССР или современной России. С 1 сентября 2021 года утвержден единый список вопросов и официальный перечень центров, где принимают экзамен.

- Человек, который приехал работать в Россию, должен знать законы, традиции, культуру, язык, - говорит Зафар Сайидзода. - Учебников по истории России много, но все они носят академический характер. Цель нашей книжки - помочь мигрантам адаптироваться к новой социально-культурной среде, к российской действительности.

Все события нашей истории, от первых упоминаний славянских племен в летописях до реализации национальных проектов, уместились примерно на 170 страницах.

Фото: iStock
Минпросвещения откроет центр образования на русском языке в Таджикистане

В рассказе о совместном прошлом, временах СССР, авторы дают собственные, очень любопытные оценки событий. Интересно прочитать, например, о причинах перерождения Коммунистической партии и превращения ее из "настоящей боевой организации" в бюрократический тоталитарный аппарат. Хотя предпосылки для этого появились еще на заре советской власти, но все же "до пятидесятых годов партия оставалась незасоренной разного рода приспособленцами и аферистами", убеждают читателей историки. Красной нитью через повествование проходит тема дружбы народов.

- Насколько оправданно знание истории для людей, которые приезжают в Россию на работу, сказать трудно, - размышляет Григорий Волис, вице-президент банка, специализирующегося на программах для трудовых мигрантов. - Скорее всего, это сигнал о том, что человек имеет серьезные намерения, готов потратить определенные силы на подготовку и в каком-то смысле проявить уважение к стране и ее жителям.

Однако для многих иностранцев главной проблемой становится не изучение истории или законов, а русского языка. Григорий Волис утверждает, что из всех граждан СНГ наибольшие трудности со знанием русского языка испытывают выходцы из Узбекистана и Таджикистана. Смогут ли они понять учебник, написанный по-русски, и не стоило ли сделать вариант на таджикском?

- Приезжающие в Россию, безусловно, должны говорить на русском языке. Я хочу, чтобы пособие помогало не только усвоить исторические сведения, но и совершенствовать русскую языковую культуру, расширить словарный запас, - отмечает Зафар Сайидзода.

По мнению консула, языковые проблемы его соотечественников, приезжающих в Россию, следует решать в первую очередь в Таджикистане. А здесь, на Урале, таджикская диаспора "Дидор" организовала воскресную школу, где желающие могут восполнить пробелы в знаниях.

Кстати

Другой вариант учебника для трудовых мигрантов, дополненный уральскими историками, под названием "История России, справочные материалы" готовится к печати в рамках программы губернатора Свердловской области. Электронную версию можно бесплатно скачать на сайте национальной библиотеки Таджикистана, а также на сайте Генерального консульства Таджикистана в Екатеринбурге.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Иностранцы в России

Главное сегодня

РФ призвала США прислать новых сотрудников для решения визовой проблемы
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации
"Ювентус" обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями
В Хабаровском крае введут QR-коды в ТЦ и общественном транспорте
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей