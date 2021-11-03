Губернатор Алексей Текслер и народный артист СССР Юрий Башмет договорились о поддержке одаренных детей в регионе - на базе Детской филармонии откроется региональный образовательный центр выдающегося альтиста, дирижера и педагога.

Нынешнее соглашение продолжает договоренности со звездами академической и джазовой музыки о создании условий для творческого и исполнительского роста юных воспитанников Детской филармонии, открывшейся в Челябинске в сентябре этого года в рамках нацпроекта "Культура". Наставником юных музыкантов на новой площадке станет пианист-виртуоз Денис Мацуев. Аналогичное соглашение заключено с московской "Академией джаза", ее директором Игорем Бутманом, который на церемонии открытия нового культурного комплекса признался, что счастлив за Челябинск.

- Я понимаю, ради кого это делается - ради юных музыкантов, которые могут стать знаменитыми и покорять мир, - заявил известный джазмен.

- Фактически все направления у нас будут представлены: эстрада и классическая музыка, народное творчество, популярная музыка, хореография, - обрисовал перспективы Алексей Текслер.

Детская филармония появилась в Челябинске в 1984 году, но потом здание на улице Ворошилова законсервировали, и оно начало разрушаться. Пока нынешние власти не вдохнули в этот важнейший объект новую жизнь.

- Все пришло в полный упадок. Просто сделать ремонт было уже недостаточно, и губернатор принял решение о капитальной реконструкции, - вспоминает министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Впрочем, специалисты говорят, что корректнее назвать проведенные работы реновацией. Вместо одноэтажного возведен красно-белый двухэтажный корпус с панорамными окнами, чтобы воспитанники чувствовали простор и размах: высота потолков второго этажа, к примеру, около семи метров, а находятся здесь репетиционные залы, студия звукозаписи и библиотека. На первом этаже - вестибюль, выставочный холл. Автор дизайн-проекта Анна Клименко задумала фойе в экостиле: на потолке деревянные решетки, на стенах - силуэты деревьев, весь интерьер - в натуральных тонах. Холл-трансформер может превращаться и в малый концертный зал, и в кинозал, и в пространство для творческих встреч. А в целом полезная площадь для занятий творческих коллективов выросла на тысячу квадратных метров.

На перестройку детской филармонии из областного бюджета ушло более 170 миллионов рублей, и это далеко не единственный проект

После реновации увеличилось и количество зрительских мест в концертном зале Детской филармонии - со 150 до 350. Фишкой стали не только разноцветные кресла, но и места для самых маленьких: сиденья кресел сворачиваются гармошкой, становясь выше. С такого "постамента" сцену видно даже малышам.

Еще бюджет приобрел для воспитанников скрипки, виолончели, кларнеты, флейты, валторны, трубы, контрабас, синтезатор, электрогитару, ударные инструменты, высококлассные аккордеоны из Италии, концертный рояль "Стейнвей", электроорган.

- Получить все это - счастье, - поделилась ощущениями директор филармонии Татьяна Денисова. - Мы купили два фагота, для Челябинска это редкий инструмент - он дорогостоящий, не каждая музыкальная школа может приобрести, соответственно, нет и педагогов. Обсудили эту ситуацию. Преподавать смогут артисты Челябинского симфонического оркестра, музыканты с консерваторским образованием и достаточным концертным опытом.

На перестройку филармонии из областного бюджета ушло более 170 миллионов рублей, и это далеко не единственный проект. Глава региона, выступая перед депутатами в мае этого года, подчеркнул, что область начала вкладывать существенные ресурсы в культуру: не только приводить в порядок сеть учреждений, но и строить планы на будущее. После реконструкции открылись молодежный театр в Челябинске, драмтеатр в Магнитогорске, обновление затронуло театр кукол южноуральской столицы. В рамках нацпроекта "Культура" в муниципалитетах за два года создано 11 модельных библиотек, а к 2024 году прибавится еще 30, в том числе пять - в этом году. Центральная городская библиотека Копейска выиграла областной грант на 10 миллионов рублей, дополняет статистику Алексей Бетехтин: в августе она возобновила работу после модернизации. Библиотека Усть-Катава также получила 10-миллионный грант, в сентябре она вновь открыла двери для книголюбов.

Тем не менее возрождение Детской филармонии власти выделяют особо, ведь именно ее воспитанники в будущем определят культурный код региона. Особенность учреждения в том, что у каждого детского "класса" есть взрослый дублер из числа профессиональных коллективов Челябинской филармонии. По сути, это не просто музыкальная школа, а поставщик творческих сил для большой сцены. Еще одно важное отличие: заниматься здесь ребята будут вплоть до 11 класса, что даст им возможность поступить в высшие музыкальные учебные заведения сразу после получения аттестата.

А еще учреждение станет культурно-просветительским центром. В планах - проводить музыкальные лектории для родственников одаренных детей, пока те ждут окончания занятий своих детей и внуков, и так называемые концерты с послевкусием - с возможностью пообщаться после выступлений узким кругом. Будут организованы и клуб преподавателей музыки, и фестиваль под рабочим названием "Бэнд-уик-энд" для молодых челябинских музыкантов, композиторов, вокалистов, поэтов, у которых пока нет возможности заявить о себе.

- Мне очень импонирует, как жители региона воспринимают культуру во всех проявлениях - будь то традиционные или новые форматы, - делится мнением Текслер. - У нас одинаково успешно проходят и концерты симфонического оркестра, и фестиваль граффити, и современные театральные постановки. Эта восприимчивость, готовность к диалогу - лучшая иллюстрация творческой атмосферы в регионе. Как раз то, что нужно для развития.