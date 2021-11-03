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03.11.2021 04:18
Рубрика: Власть

Как свердловские нотариусы провели первую дистанционную сделку

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 250(8601)
Нотариус Асия Машовец удостоверила по защищенным каналам связи куплю-продажу доли в уставном капитале ООО. Продавец находился рядом с ней в Екатеринбурге, а покупатель и нотариус Татьяна Бутова - в Красноярске.

Договор стороны подписали на специальном планшете неквалифицированной электронной подписью, затем его заверили своими усиленными квалифицированными подписями нотариусы и успешно зарегистрировали в реестре нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами.

Нотариусы смогут направлять электронные доверенности на портал госуслуг

- Такая возможность открывает большие перспективы для жителей региона, дистанционно можно удостоверить любые двусторонние и многосторонние договоры, - комментирует новшество Ирина Перевалова, вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области. - Это удобно, когда стороны находятся в разных городах или еще по каким-то причинам не могут встретиться лично. Процедура проходит как и в обычном режиме: нотариусы устанавливают личности заявителей, проводят правовую экспертизу документов, разъясняют последствия.

Напомним, что возможность удаленно удостоверять сделки у нотариусов появилась с 29 декабря 2020 года. На 4 октября 2021-го по всей России было заключено 76 дистанционных договоров, из них 34 - на отчуждение квартир, 12 - на отчуждение земельных участков со строениями, а еще 10 брачных соглашений. Наиболее активно этот инструмент осваивают жители Москвы и Санкт-Петербурга (24 и 15 соответственно). В УрФО самой продвинутой является Югра (6 сделок).

Как разъяснила Ирина Перевалова, для подписания электронного договора гражданину не нужно носить с собой флешку с ЭЦП, достаточно расписаться стилусом в планшете нотариуса и завизировать бумажный аналог соглашения - он останется в нотариальной конторе. Тариф за дистанционную сделку уплачивают и продавец, и покупатель, но это дешевле, чем прилететь в другой город.

Если это сделка с недвижимостью, то она регистрируется в Росреестре тоже онлайн. Нотариусы сами направляют туда документы. За это плата не взимается, собственник вносит лишь госпошлину. После регистрации нотариусу приходит электронная выписка из Единого госреестра прав, он ее распечатывает и удостоверяет равнозначность бумажного документа электронному.

Нотариусам оплатят дорогу в удаленные поселки

То, что еще недавно напоминало сцену фантастического фильма, сегодня становится юридической обыденностью: телепортация документов - это просто совокупность нескольких нотариальных действий. Допустим, житель Екатеринбурга продает жилье, которое находится в совместной собственности с супругой. Нашелся покупатель, но сделку быстро не заключить: нет нотариально удостоверенного согласия супруги продавца - она улетела на отдых в Сочи. Раньше пришлось бы ей в Сочи пойти к нотариусу, оформить доверенность на бумаге и выслать спецпочтой в Екатеринбург. И даже если пакет в дороге случайно не помяли и не надорвали, может оказаться, что в документе не хватает какой-то важной формулировки. Придется переделывать, а это потеря времени.

Теперь жене достаточно зайти к нотариусу в Сочи - он оформит согласие на продажу квартиры, переведет из бумажной версии в электронную, удостоверит и по защищенным каналам связи передаст коллеге в Екатеринбург. Тот распечатает и подтвердит равнозначность. Занимает все это максимум сутки. Телепортировать можно любые нотариально удостоверенные документы.

В регионах Власть Право Жилищное право Власть Право Юрконсультация Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург СФО Красноярский край Красноярск Реформа нотариата

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