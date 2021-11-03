На Урале с госслужащего взыскали 2 миллиона неподтвержденного дохода

Свердловские приставы взыскали в казну около двух миллионов рублей с чиновника, который не смог подтвердить законность получения этих денег.

Житель Екатеринбурга, будучи госслужащим, купил недвижимость, стоимость которой суммарно превысила его общий доход за три последних года.

"Этот факт обнаружился при проверке сведений, отраженных в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", - пояснили в пресс-службе ведомства.

То есть мужчина при официальном среднегодовом доходе около миллиона каким-то образом смог погасить ипотеку (два миллиона) и кредит на машину (600 тысяч).

Так как законность происхождения средств не установлена, их взыскали в пользу государства.

Должник не сразу подчинился законным требованиям и был ограничен в праве выезда за пределы страны, после чего все же произвел оплату по исполнительному производству в полном объеме, а также внес исполнительский сбор - 133 тысячи рублей.