На Урале создали отряд волонтеров для ухода за неизлечимыми больными

Отряд волонтеров, готовых помочь неизлечимо больным землякам, организовали в Асбесте. Два десятка студентов-медиков, прошедших обучение по направлению "Уход за больными", готовы выезжать на дом.

- В городе около 900 паллиативных пациентов. К сожалению, пандемия внесла коррективы во многие сферы здравоохранения, в том числе в работу паллиативной службы. Деятельность волонтеров сделает помощь тяжелобольным, их родственникам более доступной, - говорит главный врач больницы Асбеста Игорь Брагин.

Прежде всего это касается пациентов с неизлечимыми недугами. Добровольцы могут ставить обезболивающие уколы, обучать искусству ухода за лежачими больными, чтобы они меньше страдали от беспомощности. Не менее сложная задача - сохранять правильный психоэмоциональный настрой в доме.

- Родственники часто переживают: что-то не так сделали, у них до последнего остается надежда, что близкого человека можно вылечить. Безусловно, и самим пациентам нужна психологическая и духовная поддержка, - поясняет главный специалист по паллиативной помощи регионального минздрава Юрий Иушин.

Асбест не единственный муниципалитет, где активизируют паллиативную помощь. На Среднем Урале более 460 волонтеров в трех десятках территорий приходят на выручку неизлечимо больным пациентов.