Тюменский нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга РФ

Тюменская отраслевая ассоциация "Нефтегазовый кластер" включена в реестр Минпромторга России, сообщил сегодня на своих страничках в соцсетях губернатор Александр Моор. Это позволит ей рассчитывать на дополнительную поддержку из государственного бюджета для реализации высокотехнологичных проектов.

Сейчас в ассоциации свыше полусотни промышленных, сервисных предприятий, организаций, научно-исследовательских институтов, разрабатывающих и выпускающих оборудование для компаний ТЭК, оказывающих им различные услуги. Не только базирующихся в Западной Сибири, но и далеко за ее пределами - объединение межрегиональное, количественно год от года растущее. Сейчас совокупная выручка компаний составляет почти четверть триллиона рублей. О желании иметь в партнерах участников кластера заявили сравнительно недавно власти Казахстана.

По словам Александра Моора, при реализации перспективных импортозамещающих проектов ассоциация может получить из федеральной казны до 300 миллионов рублей. Вхождение в реестр он охарактеризовал как большую победу предприятий "Нефтегазового кластера", как результат их совместной работы.