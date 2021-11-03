Уральцы на маркетплейсе ЦБ чаще всего покупают полисы ОСАГО

За год услугами маркетплейса, созданного по инициативе Банка России, воспользовались 10 056 жителей УрФО. Свердловчане лидируют - 6422 человека.

Чаще всего покупают полисы ОСАГО, хотя онлайн-сервис позволяет также открыть удаленно вклад, приобрести государственные и корпоративные облигации, паи инвестиционных фондов. В ближайшее время ожидается появление кредитных и пенсионных продуктов, индивидуальных инвестсчетов, рассказал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Основная цель маркетплейса - обеспечить равный доступ людям по всей стране к широкому спектру финансовых услуг 24 часа в сутки. В некоторых населенных пунктах не так много отделений банков и страховых компаний, да и условия не всегда самые привлекательные. А на онлайн-витрине можно выбрать наиболее выгодные ставки, расценки и заключить договор, не выходя из дома.

На сегодня онлайн-сервис включает четыре платформы. Главное, что надо проверить, прежде чем что-то купить, - графический знак, подтверждающий, что проект реализован совместно с ЦБ и Реестром финансовых транзакций (РФТ). Если он есть, страница настоящая, сделка безопасна. Для подтверждения приобретения товара или услуги покупатель может заказать выписку из РФТ на портале госуслуг. Кроме того, реестр будет работать с Агентством по страхованию вкладов при наступлении страхового случая, чтобы деньги человеку вернули как можно быстрее.