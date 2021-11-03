Уральские пенсионеры рассказали о своих увлечениях

Считается, что любое ремесло легче освоить, когда ты молод: выше обучаемость, подвижнее нейроны… Но так ли важен возраст, если душа просит творчества, а энтузиазм помогает преодолеть любые трудности? Мы решили рассказать об уральцах, которые точно уверены: заниматься любимым делом можно в любом возрасте. Вышивка, ландшафтный дизайн или выпуск сборников архивных текстов - каждый из наших героев искренне влюблен в свое увлечение.

Михаил Жданов, 69 лет, составляет сборники архивных материалов газеты

Михаил Геннадьевич - главный редактор газеты "Коммунар" Слободо-Туринского района. Его специальность связана с сельским хозяйством, но с 2010 года он возглавляет редакцию районки. В 2015 году газете исполнилось 85 лет, и Михаилу Геннадьевичу захотелось сделать изданию подарок - составить сборник текстов газеты. Самые старые, которые хранились тогда в редакции, датировались 1965 годом. Всю зиму Михаил Геннадьевич искал материалы, распределял их по рубрикам и главам: о сельском хозяйстве, ветеранах войны и труда, поэтах. Сборник "По руслу времени стремимся в бесконечность…", состоящий из более чем четырехсот страниц, вышел к юбилею "Коммунара" при поддержке коллег из редакции. Сам автор свой первый опыт называет сумбурным: не хватило целостности. В 2018 году к юбилею района издали второй том "Я помню эти времена", посвященный жизни коммунистов, комсомольцев, пионеров и современной молодежи. В 2020-м Михаил Геннадьевич подготовил третий - "Газета - индикатор жизни". В него вошли ранние публикации "Коммунара", найденные в библиотеке имени Белинского, - с 1930-х по 1965 год. В планах новый выпуск - о вернувшихся с фронта солдатах.

В составлении сборников Михаил Геннадьевич считает результат самым важным:

- Ждешь книгу, потом смотришь на нее и понимаешь, что вложил в ее издание часть себя. Надеюсь, эту работу оценят наши внуки, правнуки.

Иногда читатели, прочтя о себе или своих близких, звонят автору и благодарят за труд. Михаил Геннадьевич делится:

- Через 20-30 лет люди захотят вспомнить прошлое, поискать в архивах старые записи. Сборники могут им помочь, это очень мотивирует. Мой дед много лет работал председателем колхоза. Уже взрослым я пытался раздобыть информацию о нем, поднимал архивы, но тщетно. Хочу, чтобы земляки в будущем имели возможность найти сведения о своих родных.

Возраст не помеха для рукоделия, считает Клавдия Пугачева. Фото: Архив Клавдии Пугачевой

Клавдия Пугачева, 81 год, вышивает картины крестиком

Клавдия Павловна с детства умела вышивать, но тогда до создания картин было очень далеко. Все началось с небольших платков, подушечек и салфеток в подарок маме. Школьницей она увлеклась рукоделием вместе с одноклассницами, они вышивали узоры на одежде - это считалось модным. Затем Клавдия на время оставила свое хобби, получила образование в сфере нефтегазовой промышленности, устроилась на работу. Из-за загруженности и частых командировок на вышивку не оставалось времени и сил. В 64 года Клавдия Павловна вышла на пенсию и вспомнила про былое увлечение. Возраст она никогда не считала помехой для любимого занятия.

- Пенсия - это свобода, - смеется рукодельница. - Бабушка всех накормила, напоила, развезла по домам. Что еще делать? Смотреть телевизор? Мне это не очень нравилось. Вот тогда и подумала: чего я сижу? Нужно чем-то себя занять.

Так и появилась идея вышивать большие полотна. Пошла по магазинам, купила наборы для вышивки "Шоколадницы" Лиотара и "Дамы с горностаем" Леонардо да Винчи.

- С тех пор я нахожу красивые и объемные классические картины, которые несут какой-то смысл. Провожаю гостей и до часу-двух ночи вышиваю крестиком, - рассказывает Клавдия Павловна.

На каждую работу уходит 5-6 месяцев. Готовые произведения она дарит родственникам и друзьям.

Больше всего пенсионерке нравится именно процесс вышивания. Она тщательно прорабатывает каждую линию, при малейшей ошибке терпеливо распускает часть полотна и начинает ее заново. Клавдия Павловна вспоминает: раньше, когда к ним в гости приходили друзья мужа, они всегда искали новое творение хозяйки дома, а увидев, не могли понять, как можно выполнить такую тонкую работу: "Неужели вышито, неужели правда крестик?". Затем пришло осознание, что это уже не просто увлечение, а серьезное дело. Сейчас Клавдию Павловну подводит зрение и вышивать становится сложнее ("Я как мартышка в очках!"), но бросать любимое занятие она не собирается.

Александр Ситников, 60 лет, занимается ландшафтным дизайном

Александр Александрович работает водителем-экспедитором. Но с детства любит дарить старым и ненужным вещам вторую жизнь. Раньше посвятить себя этому увлечению полностью не получалось: площадь квартиры не позволяла разгуляться. Сейчас, когда у Александра Александровича и его семьи появился свой дом, мастерить стало проще и интереснее. Кроме того, умелец уделяет много времени благоустройству и озеленению участка.

Хобби дарит Александру Ситникову вдохновение и желание творить. Фото: Архив Александра Ситникова

- Когда возвращаешься домой и видишь эту красоту, глаз радуется. Иногда гости спрашивают, кто автор дизайна того или иного уголка, - делится мастер.

Дочь Александра Дарья продолжает:

- Сначала все думают, что мы работаем с дизайнерами, но это просто своя, нестандартная идея создания гармоничного пространства.

Когда семья купила участок, на нем было очень много камней, которые загромождали территорию. Александр Александрович собрал их, засыпал землей и создал у дома небольшую альпийскую горку.

Особую радость, по его словам, приносят моменты, когда его жена замечает какую-то ненужную вещь, которой он нашел интересное применение.

- Она видит, как то, что хотела выбросить, превратилось во что-то красивое, и это всем нам поднимает настроение, - рассказывает Александр Александрович.

Для мастера очень важна поддержка близких и друзей. Знакомые знают про его увлечение и часто приносят старые вещи, которые потом превращаются в настоящие арт-объекты.

Хобби занимает много времени, но часто из-за работы и житейских хлопот его не хватает.

- Я уделяю любимому делу гораздо меньше внимания, чем хотел бы, - признается наш герой и подчеркивает, что с удовольствием занимался бы ландшафтным дизайном профессионально, если бы представилась такая возможность.

Результат работы, конечно, важен, но для Александра Александровича гораздо интереснее процесс воплощения в нечто осязаемое своей идеи, погружения в творчество.

- Когда видишь, что у тебя получилось, видишь реакцию людей, это дарит вдохновение и желание творить, - добавляет он. - В солидном возрасте увлекаться чем-то гораздо интереснее. Часто у пожилых людей начинается апатия, но, когда ты занят любимым делом, забываешь, сколько тебе лет.