В Челябинской области продлили работу крупнейшего пункта вакцинации

Самый большой в Челябинской области пункт вакцинации от коронавирусной инфекции продолжит работу по окончании нерабочей недели. Он будет открыт до 21 ноября.

- В связи со спросом, которым пользуется новый пункт вакцинации в челябинском дворце спорта "Юность", его работа будет продлена вплоть до 21 ноября, время работы также увеличено - теперь для удобства горожан он ежедневно открыт с 10:00 до 20:00 часов, - рассказали в минздраве региона.

Как уже сообщала "РГ", пункт вакцинации развернут сразу на двух этажах дворца в Челябинске. На первом можно будет сдать одежду в гардероб, заполнить анкету для внесения в федеральный регистр. На втором размещены кабинки осмотра и вакцинации. Для безопасности людей будут работать отдельные вход и выход.

Продолжают работу и мобильные пункты вакцинации в ТРК, кабинеты в поликлиниках, а также стационарные круглосуточные пункты в больницах. С подробным графиком их работы можно ознакомиться на сайте коронавирус74.рф.

Южноуральцев, решивших сделать прививку от COVID-19, просят не забывать о мерах профилактики - соблюдении масочного режима и социальной дистанции.