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03.11.2021 04:20

В Екатеринбурге начали водить туры по уютным городским дворам

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 250(8601)
Идея принадлежит организаторам Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера". Объектами посещения станут городские дворы и общественные площадки с современным ландшафтным дизайном. Цель мероприятий - просветительская, поэтому все экскурсии будут бесплатными.
Ухоженные газоны и нарядные клумбы во дворах - это уже практически обязательная опция для новых жилых комплексов. Фото: Татьяна Андреева/РГ Ухоженные газоны и нарядные клумбы во дворах - это уже практически обязательная опция для новых жилых комплексов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Ухоженные газоны и нарядные клумбы во дворах - это уже практически обязательная опция для новых жилых комплексов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Тестовый урбантур состоялся в минувшие выходные. Его участниками стали 20 человек, большинство - специалисты в сфере озеленения и строительства, а также студенты, но организаторы не против, если к ним присоединятся и обычные горожане, а также гости из других регионов. К примеру, в этот раз три человека приехали на экскурсию из Перми, Первоуральска и Режа.

Фото: Татьяна Андреева
В центре Екатеринбурга появился ландшафтный парк

Осмотр занял около пяти часов. Группа посетила три площадки: "Макаровский квартал", Forum City и дом на улице Первомайской, 60. Экскурсантам подробно рассказали о проектах озеленения дворов, высаженных растениях и особенностях ухода за ними.

Следующий урбантур планируется на весну, чтобы можно было увидеть сезонную декоративность дворовых пространств. В будущем экскурсии будут проводить два-три раза в год. Записаться на них можно в Instagram, в группе не более 20 человек, но иногда их будут делить на части, чтобы не доставлять неудобства жильцам.

- Наша компания реализовала большое количество проектов и обладает пулом профильных знаний. Мы хотим делиться опытом для того, чтобы игроки рынка и отрасль в целом росли, - поясняет замысел Юлия Сорокина, директор фестиваля. - Мы готовы устраивать совместные туры с коллегами, круглые столы, проводить открытые дискуссии и способствовать повышению общей компетенции узких специалистов. Хочется привлекать внимание к вопросам озеленения города.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Развитие туризма в России

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