В Екатеринбурге в сквере устроили выставку о русском зарубежье

Его цель - помочь нам больше узнать о жизни выдающихся русских эмигрантов, поменявших место жительства, но не потерявших связи с Россией. Фестиваль двигается по стране в том же направлении, в котором многие из эмигрантов спустя годы возвращались домой - уж на счастье или на беду, кому как выпало: он побывал во Владивостоке и Омске, а после Екатеринбурга его ждут в Перми и Севастополе. Организатор - Фонд наследия русского зарубежья при поддержке госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" и Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.
- Мы не могли оставить без внимания Екатеринбург. История города тесно связана с историей русского зарубежья через непростые судьбы конкретных людей и семей, вынужденных покинуть родину и начать новую жизнь за рубежом, - говорит руководитель фонда Елена Чернышкова.
Поэтому помимо лекций, концертов и кинопоказов, рассказывающих о деятельности и судьбах эмигрантов со всемирно известными именами, в музее истории Екатеринбурга открылась выставка "Род Клепининых: дома и на чужбине". Судьбы представителей этой дворянской династии - словно страницы учебника истории. Потомкам Николая Андреевича Клепинина - председателя городской земской управы, благотворителя, страстного поклонника театра - после революции пришлось столкнуться со сложным выбором: оставаться на родине или уехать на чужбину. Один из сыновей Клепинина, Борис, стал советским ученым, другой - Андрей - эмигрировал с семьей. Развела судьба и внуков Николая Андреевича: Николай вернулся на родину, дружил с семьей Эфронов-Цветаевых и был расстрелян, а Дмитрий стал участником французского Сопротивления, погиб в Бухенвальде и причислен к лику святых. Возродить память о некогда славном роде и переосмыслить драматические последствия вынужденной эмиграции - миссия новой выставки. В экспозиции представлены фотографии, архивные документы семьи Клепининых.