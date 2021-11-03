В Екатеринбурге в сквере устроили выставку о русском зарубежье

Сквер на проспекте Ленина напротив Свердловского театра музкомедии... Спеша по привычному маршруту, прохожие вдруг останавливаются, обращая внимание на большие фотопортреты. Кого-то узнают в лицо - Керенский, Цветаева, Куприн… С другими просто встречаются глазами и уже не могут отвести: эти красивые лица, приковывающие взгляд, старомодно интеллигентны, про таких раньше говорили "из бывших". Они и есть бывшие подданные Российской империи, которых шквал революции разметал по всему миру. Но они остались русскими, составив славу русской культуры, философии, искусства. Работающая под открытым небом выставка всемирно известного фотохудожника Петра Шумова "Русское зарубежье в фотопортретах" - лишь один из проектов Всероссийского фестиваля "Русское зарубежье: города и лица".

Его цель - помочь нам больше узнать о жизни выдающихся русских эмигрантов, поменявших место жительства, но не потерявших связи с Россией. Фестиваль двигается по стране в том же направлении, в котором многие из эмигрантов спустя годы возвращались домой - уж на счастье или на беду, кому как выпало: он побывал во Владивостоке и Омске, а после Екатеринбурга его ждут в Перми и Севастополе. Организатор - Фонд наследия русского зарубежья при поддержке госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" и Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.

- Мы не могли оставить без внимания Екатеринбург. История города тесно связана с историей русского зарубежья через непростые судьбы конкретных людей и семей, вынужденных покинуть родину и начать новую жизнь за рубежом, - говорит руководитель фонда Елена Чернышкова.

Поэтому помимо лекций, концертов и кинопоказов, рассказывающих о деятельности и судьбах эмигрантов со всемирно известными именами, в музее истории Екатеринбурга открылась выставка "Род Клепининых: дома и на чужбине". Судьбы представителей этой дворянской династии - словно страницы учебника истории. Потомкам Николая Андреевича Клепинина - председателя городской земской управы, благотворителя, страстного поклонника театра - после революции пришлось столкнуться со сложным выбором: оставаться на родине или уехать на чужбину. Один из сыновей Клепинина, Борис, стал советским ученым, другой - Андрей - эмигрировал с семьей. Развела судьба и внуков Николая Андреевича: Николай вернулся на родину, дружил с семьей Эфронов-Цветаевых и был расстрелян, а Дмитрий стал участником французского Сопротивления, погиб в Бухенвальде и причислен к лику святых. Возродить память о некогда славном роде и переосмыслить драматические последствия вынужденной эмиграции - миссия новой выставки. В экспозиции представлены фотографии, архивные документы семьи Клепининых.