В Кургане завели дело на медиков, за деньги выдававших фиктивный QR-код

Сотрудники полиции задержали медработницу Курганской поликлиники №2 и посредников, которые организовали фиктивную вакцинацию жителей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, сотрудница медучреждения вносила в информационную систему данные о якобы привитых гражданах, а двое посредников, подыскивали желающих приобрести QR-код за деньги без вакцинации.

Накануне в поликлинике прошли обыски. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации".

По данным департамента здравоохранения на 2 ноября, в медицинских организациях региона на лечении находится 12 504 человека, из их 12 304 лечатся амбулаторно, 2 301 находятся в стационаре, 1054 - на кислородной поддержке. Всего от коронавирусной инфекции вакцинировано 53,7 процента взрослого населения.