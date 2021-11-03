В Свердловской области обстреляли машину врача ковидной больницы

Правоохранительные органы Свердловской области разбираются в обстоятельствах происшествия Асбесте, где накануне вечером неизвестный открыл стрельбу возле больницы, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией.

По данным пресс-службы регионального СУ СК РФ, неизвестный с огнестрельным оружием повредил автомобиль одного из медиков больницы, а также имущество клиники. Люди в результате происшествия не пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Сыщики отрабатывают разные версии, как связанные с хулиганскими мотивами, так и другие, - подчеркнул пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых. - Устанавливается материальный ущерб, разыскиваются очевидцы ЧП".

Поскольку речь идет о больнице, а это социально значимое учреждение, региональный СК заявил ходатайство о передаче уголовного в подразделение СК России для расследования.