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03.11.2021 04:02

Контракт на тракт

В Тюменской области обновили сотни километров автодорог
Текст: Иван Ман (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 250(8601)
В Тюменской области успешно завершен дорожно-строительный сезон. Как и планировалось, обновлено свыше полусотни километров магистралей федерального значения, около 330 - регионального. В Тюмени досрочно реализован первый этап проекта строительства большой развязки на пересечении двух крупных уличных артерий.

Реконструкция федеральных трасс направлена на их расширение до четырех полос с обеспечением непрерывного и максимально безопасного скоростного движения. Это подразумевает разделение автомобильных и пешеходных потоков с монтажом надземных переходов и осевых барьерных ограждений, организацию ночного освещения, оперативный сбор информации с автоматических метеостанций о состоянии асфальтового покрытия в неблагоприятную для движения погоду. В нынешнем десятилетии "скорострельным" станет Тобольский тракт - время в пути между Тюменью и экс-столицей Сибири сократится приблизительно на четверть. Аналогичные преимущества получает Московский тракт (Тюмень - Екатеринбург). Шоссе в сторону Омска также расширяют.

Выполнен весь объем запланированных работ в региональном центре. Здесь для ремонта изношенных участков традиционно используют метод фрезерования. Он позволяет достаточно быстро справляться с колейностью - главной проблемой городских дорог со сверхинтенсивной нагрузкой. В общей сложности в нормативное состояние приведено около 53 километров покрытия, из них около трети - в рамках профильного нацпроекта. Как ожидают специалисты, уложенный в нынешнем сезоне верхний слой прослужит дольше обычного за счет повсеместного использования технологического новшества - уплотненной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

К ремонту любого участка подходят комплексно: приводят в порядок тротуары, бордюры, дорожную разметку, барьерные ограждения

В муниципальном департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта также обратили внимание на то, что все чаще в городе прибегают к установке на канализационные колодцы, сопряженные с дорожным полотном, так называемых плавающих люков. В отличие от обычных, они предотвращают проседание и разрушение асфальта вокруг металлических крышек, образование неровностей. К ремонту любого участка в Тюмени подходят комплексно: тротуары, бордюры, дорожную разметку, барьерные ограждения приводят в соответствие с нормативами. Администрация города предлагает жителям на портале "Я решаю!" высказать мнение о качестве работ, пожелания по формированию плана на будущий год.

В этом году самым ярким событием в развитии транспортной инфраструктуры региона стал запуск в октябре мощной трехуровневой развязки на пересечении ключевой для Тюмени сквозной магистрали, улицы Мельникайте с улицей Дружбы - дорогой, выходящей на Тобольский тракт. Контракт с компанией "Мостострой-11" правительство области заключило в конце 2020-го, и вот в сжатые сроки завершен первый этап, позволивший избавиться от вечных заторов на "горячем" перекрестке. К концу следующего года здесь появятся дополнительные путепроводные ответвления.

А уже в 2023-м в другом районе города, на Червишевском тракте, будет, как ожидается, введена в эксплуатацию еще одна крупная развязка стоимостью около двух миллиардов рублей. На этот проект выделен инфраструктурный кредит. Губернатор Александр Моор отмечает: темпы строительства объектов транспортной инфраструктуры традиционно высокие, как и их качество.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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